Гретцки об Овечкине и погоне за рекордом НХЛ по голам: «Мы прошли точку «если». Вопрос в том, когда он это сделает»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Уэйн Гретцки считает, что Александр Овечкин уже точно побьет его рекорд по голам. 

В активе капитана «Вашингтона» 808 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. В списке лучших снайперов в истории лиги его опережает только Гретцки (894). 

«Я думаю, мы прошли точку «если», говоря о том, что он может это сделать. Еще год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает. 

Это хорошо для хоккея. Это позитивный момент, не могло быть никого лучше для этого. Он великолепен.

То, насколько он может поднять планку рекорда, зависит от того, как долго он будет играть. Надеюсь, что обойдется без травм», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ

Овечкину теоретически нужно еще 146 игр при нынешней результативности, чтобы побить рекорд Гретцки (NBC Sports)

Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!

45 комментариев

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Алекс Клиторман
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Ответ Зубы Дзюбы
Думаю подсознательно он едва ли хочет потерять рекорд
Я думаю он не очень-то и сильно по этому поводу переживает, потому что остаются ещё два рекорда(из значимых), которые уж точно не превзойти никому.
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RoyRoy
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Ответ Доля Кузьмин
Шмурнова наверное разорвало окончательно от комментария Гретцки:)
Он своей цели достиг, он нем говорят, помнят. Хотя должны были бы забить на его слова
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тон
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Ответ Зубы Дзюбы
Думаю подсознательно он едва ли хочет потерять рекорд
У него их десятки, и этот не самый крутой.
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Melnikov1968
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Ответ taekwon74
Жду его травмы как никогда
Откуда столько злобы?
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Todo
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Ответ corazón blanco
Что мне нравится, что все легенды НХЛ прекрасно относятся к Ови с большим уважением и также и Ови относится к ним. Идиллия, которую не в каждом виде спорта можно увидеть.
Лемье не записал для Ови видео поздравляшку, когда Саня его по голам обогнал - догадайся почему)))
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ogent
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Ответ taekwon74
Жду его травмы как никогда
Жду пока за тобой приедут санитары
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Зубы Дзюбы
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Ответ artem77717
Гретцки красавец, уважение
Думаю подсознательно он едва ли хочет потерять рекорд
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Карпесов
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Ответ Павел Мельников
Интересно, как сын Хоу, Халл, сам Гретцки публично переживают за то, чтобы Александр побил главный рекорд. А Роналду где-то в Саудовской Аравии будет с завистью считать голы Месси в ЛЧ.
нет, он будет прибавлять свои в азиатской ЛЧ.
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Влад Кабалов
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Все так и должно развиваться, не должно быть непобитых рекордов, иначе какой в них смысл. А Уэйн всегда вызывал уважение, и когда играл, и когда закончил карьеру. А Саше - вперёд и не останавливаться!
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taekwon74
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Виктор Войнов
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Гретцки - реалист))
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ni
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Ответ Давид Гајић
Если мне мой склероз не изменяет, у Александра контракт с клубом до лета 2026 года. Получается так, что кроме второй половины этого сезона 2022/2023, у него в наличии еще три полных - 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Темп результативности у него, конечно, уступает том который был в начальные годы его карьеры, но по любому вполне себе высок (тем более для его возраста). Если у него будет норма со здоровьем, то вопрос скорее как сильно он сможет "залезть" в десятую сотню шайб. Цифра 950, повторяю, если он сможет избежать травм и вдруг внезапно не состарится, кажется вполне реальной. Посмотрим. з.ы. или даже 1000??? Ну, это посложнее, конечно.
Темп результативности у Овечкина не снижается всю его карьеру.
100 шайб каждые два полных сезона.
Был и есть.
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ni
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Ответ Алексей Виноградов
он же потом ещё и до тысячи шайб решит дойти. это лет до 45 играть придётся.. ;-)
Раньше.
График - 100 шайб за два сезона был есть и будет.
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Рамиль Кизимов
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Ответ Crenk
Получше Овецкина
Кто такой Овецкин? Твой школьный мучитель что ли
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Алексей Виноградов
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он же потом ещё и до тысячи шайб решит дойти. это лет до 45 играть придётся.. ;-)
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Рамиль Кизимов
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Ответ Crenk
Уэйн по совокупности шайб останется на вершине
Ты уже на альтернативные считалки перешёл, совокупность считаешь? Раньше тут эталонно рвался,что вообще никогда ничего не побьёт, прогнозист 🤣🤣🤣
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Соль.
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Это было красиво.
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Давид Гајић
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Если мне мой склероз не изменяет, у Александра контракт с клубом до лета 2026 года.
Получается так, что кроме второй половины этого сезона 2022/2023, у него в наличии еще три полных - 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.
Темп результативности у него, конечно, уступает том который был в начальные годы его карьеры, но по любому вполне себе высок (тем более для его возраста).
Если у него будет норма со здоровьем, то вопрос скорее как сильно он сможет "залезть" в десятую сотню шайб.
Цифра 950, повторяю, если он сможет избежать травм и вдруг внезапно не состарится, кажется вполне реальной.
Посмотрим.
з.ы. или даже 1000???
Ну, это посложнее, конечно.
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Павел Мельников
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Интересно, как сын Хоу, Халл, сам Гретцки публично переживают за то, чтобы Александр побил главный рекорд. А Роналду где-то в Саудовской Аравии будет с завистью считать голы Месси в ЛЧ.
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Артур Акопян
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респект
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Melnikov1968
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Великий долго хранил молчание, но время пришло высказаться. Очень взвешенное мнение.
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McGregor
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Ответ mancity111
Старина Уэйн неплохо пытается сглазить
Главное, чтоб Черданцев молчал😆
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AlexZhano__
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Ответ corazón blanco
Что мне нравится, что все легенды НХЛ прекрасно относятся к Ови с большим уважением и также и Ови относится к ним. Идиллия, которую не в каждом виде спорта можно увидеть.
Наверное, кроме Гашека.
+14
-1
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Wkpro
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Там гораздо больше сказал Гретцки, стоило бы и перевести полностью.
+2
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Доля Кузьмин
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Ответ artem77717
Гретцки красавец, уважение
Шмурнова наверное разорвало окончательно от комментария Гретцки:)
+11
-7
+4
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