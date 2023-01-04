Гретцки об Овечкине и погоне за рекордом НХЛ по голам: «Мы прошли точку «если». Вопрос в том, когда он это сделает»

считает, что уже точно побьет его рекорд по голам.

В активе капитана « » 808 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. В списке лучших снайперов в истории лиги его опережает только Гретцки (894).

«Я думаю, мы прошли точку «если», говоря о том, что он может это сделать. Еще год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает.

Это хорошо для хоккея. Это позитивный момент, не могло быть никого лучше для этого. Он великолепен.

То, насколько он может поднять планку рекорда, зависит от того, как долго он будет играть. Надеюсь, что обойдется без травм», – сказал лучший бомбардир в истории .

Овечкину теоретически нужно еще 146 игр при нынешней результативности, чтобы побить рекорд Гретцки (NBC Sports)

Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!