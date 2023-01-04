Гретцки об Овечкине и погоне за рекордом НХЛ по голам: «Мы прошли точку «если». Вопрос в том, когда он это сделает»
Уэйн Гретцки считает, что Александр Овечкин уже точно побьет его рекорд по голам.
В активе капитана «Вашингтона» 808 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. В списке лучших снайперов в истории лиги его опережает только Гретцки (894).
«Я думаю, мы прошли точку «если», говоря о том, что он может это сделать. Еще год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает.
Это хорошо для хоккея. Это позитивный момент, не могло быть никого лучше для этого. Он великолепен.
То, насколько он может поднять планку рекорда, зависит от того, как долго он будет играть. Надеюсь, что обойдется без травм», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.
Овечкину теоретически нужно еще 146 игр при нынешней результативности, чтобы побить рекорд Гретцки (NBC Sports)
Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!
100 шайб каждые два полных сезона.
Был и есть.
График - 100 шайб за два сезона был есть и будет.
Получается так, что кроме второй половины этого сезона 2022/2023, у него в наличии еще три полных - 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.
Темп результативности у него, конечно, уступает том который был в начальные годы его карьеры, но по любому вполне себе высок (тем более для его возраста).
Если у него будет норма со здоровьем, то вопрос скорее как сильно он сможет "залезть" в десятую сотню шайб.
Цифра 950, повторяю, если он сможет избежать травм и вдруг внезапно не состарится, кажется вполне реальной.
Посмотрим.
з.ы. или даже 1000???
Ну, это посложнее, конечно.