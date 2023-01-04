Овечкин о Тейдже Томпсоне: «Крупный и сильный парень. У него отличный бросок»
Александр Овечкин похвалил Тейджа Томпсона после матча «Вашингтона» и «Баффало».
«Сэйбрс» одолели «Кэпиталс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Томпсон сделал хет-трик с победным голом в овертайме, Овечкин забросил 2 шайбы. Игроков признали первой и второй звездами матча.
«Крупный и сильный парень. Хорошо контролирует шайбу, вы заметили? У него отличный бросок», – сказал капитан «Вашингтона».
В гонке снайперов Томпсон с 30 шайбами в 36 матчах идет на втором месте после Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (33 шайбы в 39 играх).
Овечкин с 28 шайбами в 40 играх делит 3-е место с капитаном «Ванкувера» Бо Хорватом (28 шайб в 37 играх).
У парня отличный бросок и находится там где надо.
Чего он туда-сюда летал в АХЛ?
Только реально время терял.
Которую уже игру он играет на от…сь.
Впечатление, что по физике проседает.