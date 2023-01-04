Овечкин о Тейдже Томпсоне: «Крупный и сильный парень. У него отличный бросок»

похвалил после матча «Вашингтона» и « ».

«Сэйбрс» одолели «Кэпиталс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате . Томпсон сделал хет-трик с победным голом в овертайме, Овечкин забросил 2 шайбы. Игроков признали первой и второй звездами матча.

«Крупный и сильный парень. Хорошо контролирует шайбу, вы заметили? У него отличный бросок», – сказал капитан « ».

В гонке снайперов Томпсон с 30 шайбами в 36 матчах идет на втором месте после Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (33 шайбы в 39 играх).

Овечкин с 28 шайбами в 40 играх делит 3-е место с капитаном «Ванкувера» Бо Хорватом (28 шайб в 37 играх).