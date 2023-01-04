Овечкин о Тейдже Томпсоне: «Крупный и сильный парень. У него отличный бросок»

Теги Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Тейдж Томпсон Хоккей

Александр Овечкин похвалил Тейджа Томпсона после матча «Вашингтона» и «Баффало». 

«Сэйбрс» одолели «Кэпиталс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Томпсон сделал хет-трик с победным голом в овертайме, Овечкин забросил 2 шайбы. Игроков признали первой и второй звездами матча. 

«Крупный и сильный парень. Хорошо контролирует шайбу, вы заметили? У него отличный бросок», – сказал капитан «Вашингтона». 

В гонке снайперов Томпсон с 30 шайбами в 36 матчах идет на втором месте после Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (33 шайбы в 39 играх).

Овечкин с 28 шайбами в 40 играх делит 3-е место с капитаном «Ванкувера» Бо Хорватом (28 шайб в 37 играх). 

6 комментариев

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Crenk
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Ответ paster_bibo
Бывают и чудеса. Не все сгинают на болотах. Кто то и выходит....
Как наш Д.Гурьянов
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paster_bibo
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Ответ Кукич
Томпсон начиная с сезона 2016-17 до 2020 года играл в Ахл периодически поднимаясь в Нхл где играл роль чекера. Игрок лифт Ахл-Нхл.А тут некоторые кричат:Ахл это зло , 4-3 сезона в Ахл и тебе конец. Раскрылся в 24 года и заиграл так что превзошел все ожидания
Бывают и чудеса. Не все сгинают на болотах. Кто то и выходит....
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ni
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Ответ Кукич
Томпсон начиная с сезона 2016-17 до 2020 года играл в Ахл периодически поднимаясь в Нхл где играл роль чекера. Игрок лифт Ахл-Нхл.А тут некоторые кричат:Ахл это зло , 4-3 сезона в Ахл и тебе конец. Раскрылся в 24 года и заиграл так что превзошел все ожидания
Так может быть надо было сразу ставить его в первое с надеждой на бросок?
У парня отличный бросок и находится там где надо.
Чего он туда-сюда летал в АХЛ?
Только реально время терял.
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Кукич
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Томпсон начиная с сезона 2016-17 до 2020 года играл в Ахл периодически поднимаясь в Нхл где играл роль чекера. Игрок лифт Ахл-Нхл.А тут некоторые кричат:Ахл это зло , 4-3 сезона в Ахл и тебе конец. Раскрылся в 24 года и заиграл так что превзошел все ожидания
+4
-3
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ni
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Вашингтону нужно что то делать с Эллером.
Которую уже игру он играет на от…сь.
Впечатление, что по физике проседает.
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Bartez1986
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Такая похвала дорогого стоит
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