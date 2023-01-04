Кравцов против «Каролины»: 1-е очко за 6 игр, 2 броска и блок за 13:58. У него 2+2 в 19 матчах

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Виталий Кравцов отметился результативной передачей в матче с «Каролиной».

Форвард «Рейнджерс» ассистировал Джейку Трубе в большинстве при первой шайбе в ворота «Харрикейнс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

23-летний россиянин прервал серию из 5 игр подряд без очков. В сезоне у него стало 4 (2+2) балла в 19 играх при полезности «+5». 

Сегодня Кравцов (13:58, 0:46 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и сделал 1 блок. 

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