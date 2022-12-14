«Генменеджер орал на меня минут 20: «Ты гребаный идиот!». Задоров про опоздание на сбор после перерыва на Матч звезд

рассказал о том, как вовремя не приехал на сбор, будучи игроком .

«Я никогда так сильно не нервничал. Мы отправились с женой в Доминикану. Купили билеты обратно на дату за день до окончания перерыва на Матч звезд. Мы бы прилетели в шесть вечера, и я спокойно бы успел на завтрашнюю тренировку. Заходим в аэропорт, а там очередь в 300 человек на регистрацию – фигня какая-то. Я зарегистрировался одним из последних, мне дали посадочный, но там не было указано место. Мне сказали, чтобы я шел к гейту. Смотрю, туда же движется Райан Макдона. Думаю: «Ну, все нормально».

До посадки 30 минут, и я отправился в «Бургер Кинг». Вернулся за 10 минут до окончания, но в итоге на гейте оказалось, что на рейсе овербук, и улететь я смогу только завтра утром. Они дали мне тысячу баксов. Я орал на своем ломаном английском , что мне надо лететь сегодня, но ничего не помогло. Они заселили меня в отель, и мне предстояло позвонить нашему генменеджеру Тиму Мюррею. Он орал на меня минут 20. «Ты гребаный идиот!» Потом позвонил . Он сказал: «Ну ты даешь. Что ж, увидимся». Сразу как прилетел на следующий день, отправился в Калгари транзитом через Чикаго. Меня дисквалифицировали на два дня, отстранили, я извинился перед командой. Это просто ошибка новичка — брать билет впритык.

Проходит три недели, нам играть с «Рейнджерс». Будильник стоит на 8:30 утра. Сбор в 9:45. Добираться мне минут 15. Знаете, когда будильник сдвигаешь на 5 минут, мол, посплю еще? Я поспал еще целый час. Вскакиваю – на часах 9:37. Естественно, я пропустил сбор.

Позвонил администратору, влетаю в раздевалку – а там нет моего белья. Нашел его в душе полностью мокрым – ветеранам мое опоздание не понравилось.

Так я на голое тело всю экипировку надел, выхожу на лед, и Нолан мне говорит: «Что ты творишь?» Я такой: «Извините, я опоздал, но готов к тренировке». Он сказал: «Нет. Раздевайся и иди в зал». И там он гонял меня на тренажере Airdyne – 35 спринтов! Я никогда ничего более тяжелого не делал. Я потом сидеть не мог. Неудачные были пара месяцев в моей карьере», – сказал российский защитник в подкасте Spittin’ Chiclets.