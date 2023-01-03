Бедард вышел на 1-е место по очкам за один МЧМ среди игроков не старше 17 лет, обойдя Ягра

Теги Яромир Ягр Эрик Линдрос Уэйн Гретцки Сборная Канады по хоккею молодежный чемпионат мира рекорды Йессе Пулюярви Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард установил рекорд МЧМ для игроков не старше 17 лет.

Нападающий сборной Канады набрал 3 (2+1) очка в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.

Всего на счету 17-летнего фаворита драфта НХЛ-2023 теперь 21 (8+13) балл в 5 матчах турнира.

Он превзошел достижение Яромира Ягра (18 очков) и вышел на первое место в истории по очкам за один турнир среди игроков не старше 17 лет.

В топ-5 также входят Уэйн ГретцкиЭрик Линдрос и Йессе Пулюярви (по 17 баллов).

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6 комментариев

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Osik92
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Ответ vdvbill.e1.ru
Да, лет через 20-23, рекорд Овечкина падëт
Вряд ли)))
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Osik92
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Ну с таким уровнем команд неудивительно посмотрим как он сыграет в нхл
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vdvbill.e1.ru
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Ответ JuVero
Представь, в какого монстра он может вырасти, еслм продолжит развиваться и обойдется без серьезных травм)
Да, лет через 20-23, рекорд Овечкина падëт
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Сергей Галынский
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В Чикаго?
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JuVero
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Ответ Кукич
Смесь Маккиннона и Патрика Кейна с убийственным броском и голевым чутьем.
Представь, в какого монстра он может вырасти, еслм продолжит развиваться и обойдется без серьезных травм)
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Кукич
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Смесь Маккиннона и Патрика Кейна с убийственным броском и голевым чутьем.
+4
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+4
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