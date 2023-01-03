Бедард вышел на 1-е место по очкам за один МЧМ среди игроков не старше 17 лет, обойдя Ягра
Коннор Бедард установил рекорд МЧМ для игроков не старше 17 лет.
Нападающий сборной Канады набрал 3 (2+1) очка в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.
Всего на счету 17-летнего фаворита драфта НХЛ-2023 теперь 21 (8+13) балл в 5 матчах турнира.
Он превзошел достижение Яромира Ягра (18 очков) и вышел на первое место в истории по очкам за один турнир среди игроков не старше 17 лет.
В топ-5 также входят Уэйн Гретцки, Эрик Линдрос и Йессе Пулюярви (по 17 баллов).
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