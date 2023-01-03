Бедард вышел на 1-е место по очкам за один МЧМ среди игроков не старше 17 лет, обойдя Ягра

установил рекорд МЧМ для игроков не старше 17 лет.

Нападающий сборной Канады набрал 3 (2+1) очка в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.

Всего на счету 17-летнего фаворита драфта НХЛ-2023 теперь 21 (8+13) балл в 5 матчах турнира.

Он превзошел достижение (18 очков) и вышел на первое место в истории по очкам за один турнир среди игроков не старше 17 лет.

В топ-5 также входят , и (по 17 баллов).