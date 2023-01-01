Агент Клаэссона о новом контракте: «ЦСКА – самый большой клуб в Европе. Приняли лучшее решение для его карьеры»
Агент Алеша Пилко высказался о новом контракте Фредрика Клаэссона с ЦСКА.
«Фредрик в первую очередь хоккеист, а если говорить о хоккее с шайбой, то ЦСКА – самый большой и исторический клуб в Европе.
У него менталитет победителя. Когда поступило предложение о продлении, он решил остаться.
В сборную Швеции не будут вызывать игроков из КХЛ? Откуда нам знать, что он вообще был бы вызван? Повторюсь: мы приняли лучшее решение для его карьеры», – сказал агент Клаэссона в интервью Expressen.
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