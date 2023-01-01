Агент Клаэссона о новом контракте: «ЦСКА – самый большой клуб в Европе. Приняли лучшее решение для его карьеры»

Теги ЦСКА Сборная Швеции по хоккею КХЛ Фредрик Клаэссон Алеша Пилко Хоккей

Агент Алеша Пилко высказался о новом контракте Фредрика Клаэссона с ЦСКА.

«Фредрик в первую очередь хоккеист, а если говорить о хоккее с шайбой, то ЦСКА – самый большой и исторический клуб в Европе. 

У него менталитет победителя. Когда поступило предложение о продлении, он решил остаться.

В сборную Швеции не будут вызывать игроков из КХЛ? Откуда нам знать, что он вообще был бы вызван? Повторюсь: мы приняли лучшее решение для его карьеры», – сказал агент Клаэссона в интервью Expressen.

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1 комментарий

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Сергей Вятич
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2 года по 40 млн. Интриги со сборной нет, поскольку Фредрик со Швецией и со сборной в частности своё будущее не связывает. У него вся семья в Оттаве, куда и он вернётся после игры в ЦСКА.
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