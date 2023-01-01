Вайсфельд о Кубке Гагарина: «СКА – фаворит. Питерцы выглядят более стабильно, чем ЦСКА. Москвичей слишком сильно лихорадит»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА Леонид Вайсфельд Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что СКА выглядит более стабильно, чем ЦСКА.

– СКА так уверенно лидирует в регулярном чемпионате, что неминуемо возьмет и Кубок Гагарина?

– Шансы у питерских армейцев хорошие, но главные фавориты не всегда побеждают в плей-офф. Если СКА сравнивать с ЦСКА, то питерцы выглядят более стабильно. Москвичей уж слишком сильно лихорадит. Иногда они показывают себя суперкомандой, а в других матчах этого совсем нет. В каком состоянии команда Сергея Федорова подойдет к плей-офф – большой вопрос.

На Востоке тоже лидеры меняются регулярно. Там нет команды, которая была бы на голову сильнее всех. Теоретически и «Авангард» может к плей-офф в сумасшедшей форме подойти, и Казань способна ожить. Да, на сегодня СКА – фаворит, но это не гарантия на победу в Кубке, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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4 комментария

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vimir
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Ответ Любитель побеждать
Как и в том сезоне, но разница между Федоровым и Ротеном, первый понимает, что главное плей-офф.
В том сезоне была другая команда у ЦСКА
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vimir
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Какой СКА иди ЦСКА?
В этом году кубок на востоке))
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Любитель побеждать
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Как и в том сезоне, но разница между Федоровым и Ротеном, первый понимает, что главное плей-офф.
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Назар Игорь
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СКА тоже лихорадит будь здоров, серии по несколько выигранных матчей чередуются с двумя-тремя проигрышеми подряд. Правда задел настолько велик что СКА может это себе позволить.
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