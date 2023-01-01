Вайсфельд о Кубке Гагарина: «СКА – фаворит. Питерцы выглядят более стабильно, чем ЦСКА. Москвичей слишком сильно лихорадит»

считает, что СКА выглядит более стабильно, чем .

– СКА так уверенно лидирует в регулярном чемпионате, что неминуемо возьмет и ?

– Шансы у питерских армейцев хорошие, но главные фавориты не всегда побеждают в плей-офф. Если СКА сравнивать с ЦСКА, то питерцы выглядят более стабильно. Москвичей уж слишком сильно лихорадит. Иногда они показывают себя суперкомандой, а в других матчах этого совсем нет. В каком состоянии команда Сергея Федорова подойдет к плей-офф – большой вопрос.

На Востоке тоже лидеры меняются регулярно. Там нет команды, которая была бы на голову сильнее всех. Теоретически и « » может к плей-офф в сумасшедшей форме подойти, и Казань способна ожить. Да, на сегодня СКА – фаворит, но это не гарантия на победу в Кубке, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.