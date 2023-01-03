Давыдов об «Ак Барсе»: «Там собраны мастерюги с внутренними капризами. Билялетдинов не будет долго терпеть чье-то лишнее тщеславие»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Виталий Давыдов Олег Знарок КХЛ Хоккей

Виталий Давыдов отреагировал на возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост тренера «Ак Барса».

67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона.

– Очень рад, что «Ак Барс» согласился возглавить Зинэтула Билялетдинов. Наша, динамовская, легенда. Буду внимательно следить за Казанью.

– Верите в Билялетдинова?

– Сложный момент. Верю в Зинэтулу, а вот получится ли у него в «Ак Барсе», – это вопрос. 

Осенью мы уже убедились, что там собраны мастерюги с внутренними капризами, с которыми не удалось справиться Олегу Знарку. У Билялетдинова – огромный казанский опыт, но сегодня в нашем хоккее такие правила игры, что тренер не все решает. И это проблема.

Зная Билялетдинова, не сомневаюсь, что он не будет долго терпеть чье-то лишнее тщеславие. Надеюсь, все у него получится, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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2 комментария

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Волк16
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нужно выгнать Шипу и Войнова, желательно радулова, ну и Валиуллина конечно... тогда всё будет хорошо!!!
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Огюст
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Да дайте Билялетдинову поработать , что вы все гадаете на кофейной гуще ,как да что он сумеет !
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