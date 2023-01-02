Юрий Карандин: «Сибирь» практически весь сезон идет в четвертке Востока – сюрприз. Это заслуга Мартемьянова и руководства»

Юрий Карандин высказался об игре «Авангарда» и « » в сезоне .

– 3 января матчем «Амура» и минского «Динамо» открывается новый хоккейный год КХЛ. Как оцените 2022-й год для четырех клубов вашего региона?

– Честно говоря, не ожидал, что наша четверка проведет его так достойно. В первой половине этого чемпионата и « », и «Сибирь», и «Адмирал», и «Амур» несколько недель шли в плей-офф.

Да, сейчас Хабаровск из кубковой восьмерки выпал, но он совсем рядом с плей-офф. Буду счастлив, если впервые в истории КХЛ все четыре клуба нашего региона сыграют в плей-офф.

– Начнем с «Авангарда».

– Омск – единственный в регионе «Сибирь – Дальний Восток», кто поначалу играл ниже ожиданий.

Хотя многим было понятно, что тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин станет заложником стартовой серии из 12 матчей. Они принял на себя удар календаря и внутренних неурядиц, вслед за ним, что логично, ушел генеральный менеджер.

В последние месяцы «Авангард» заметно прибавил и сейчас идет на своем месте – третьем на Востоке. Из всей нашей четверки ему полегче – тут и щадящий календарь после сентябрьского гостевого марафона, и финансовый фактор.

– Дальше – «Сибирь».

– Новосибирск практически весь сезон идет в четверке лучших на Востоке. Это сюрприз. Очень крепкий сезон проводит тренер Андрей Мартемьянов.

То, что «Сибирь» прыгает выше головы – заслуга и Мартемьянова, и руководства. Если по итогам чемпионата наш клуб выйдет в плей-офф, это уже будет успехом, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».