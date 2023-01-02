Карандин о невысокой посещаемости игр «Адмирала»: «Ставка делается на легионеров, а на Дальнем Востоке народ ценит своих хоккеистов и молодых воспитанников. «Амур» – другая история»
Юрий Карандин прокомментировал выступление «Адмирала» и «Амура» в сезоне КХЛ.
– Дальний Восток, учитывая ограниченные финансовые возможности, становится открытием этого сезона. Это большой плюс для всей России, поскольку в сложные времена позволяет «сшить» огромную страну.
С дальневосточниками та же история, что и с «Сибирью». За счет отличной тренерской работы «Адмирал» и «Амур» выступают лучше ожиданий. Владивосток – в плане результата, Хабаровск – в плане игры.
– Поясните, пожалуйста.
– «Адмирал» почти весь чемпионат идет в кубковой восьмерке, но зрелищной игру команды уж точно не назовешь.
Мне она напоминает «Ладу» Петра Воробьева, которая на стыке веков с одной стороны давала результат, но с другой диктовала оборонительную моду и затормаживала развитие нашего хоккея.
Кстати, это сказывается и на посещаемости – во Владивостоке, несмотря на все победы команды Леонида Тамбиева, стадион не заполняется.
– Это, кстати, сюрприз, во Владивостоке в прошлые и очень трудные для клуба годы аншлаги были чаще...
– Связываю это со стилем игры. И еще с тем, что ставка делается на легионеров, а на Дальнем Востоке народ больше ценит своих хоккеистов и молодых воспитанников.
«Амур» – это другая история. Он теряет больше очков, чем «Адмирал», но играет интереснее и современнее, в атакующий хоккей.
Очень рад, что в этом сезоне тренеру «Амура» Вадиму Епанчинцеву удалось открыть молодых хоккеистов – Лихачева, Гребенкина, Николишина, Дубакина. Таких ярких открытий в Хабаровске не было со времен олимпийских чемпионов Плотникова и Зуба, это большой плюс для «Амура».
Лично мне Хабаровск в этом сезоне более интересен, чем Владивосток. Болельщики, кстати, со мной согласны. На «Амур» ходят лучше, чем на «Адмирал». Хотя, повторюсь, обе дальневосточные команды радуют, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».
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