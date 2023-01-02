Умер олимпийский чемпион и экс-защитник «Динамо» Сергей Баутин

Теги Сборная России по хоккею КХЛ Динамо Хоккей

Ушел из жизни бывший защитник московского «Динамо» Сергей Баутин.

Олимпийский чемпион умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

В составе московского «Динамо» Баутин провел два сезона и стал двукратным чемпионом страны. В сезоне-1991/92 года являлся капитаном бело-голубых.

В 1992 году Баутин вместе с национальной командой стал победителем Олимпийских игр в Альбервилле.

В 1992 году также получил звание Заслуженного мастера спорта. В 2014 году был введен в Зал Славы Отечественного хоккея.

«Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении клуба.

5 комментариев

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Mikko
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За Виннипег в НХЛ играл...
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Иван_Флягин
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Помню его. Здоровый такой.
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Игорь Васильев
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Блин, молодой же ещё..((
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крок 58
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55 всего....
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Кино Музыка
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Светлая память.
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