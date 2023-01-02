Умер олимпийский чемпион и экс-защитник «Динамо» Сергей Баутин

Ушел из жизни бывший защитник московского « » Сергей Баутин.

Олимпийский чемпион умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

В составе московского «Динамо» Баутин провел два сезона и стал двукратным чемпионом страны. В сезоне-1991/92 года являлся капитаном бело-голубых.

В 1992 году Баутин вместе с национальной командой стал победителем Олимпийских игр в Альбервилле.

В 1992 году также получил звание Заслуженного мастера спорта. В 2014 году был введен в Зал Славы Отечественного хоккея.

«Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении клуба.