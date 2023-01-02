Корнилов считает, что Ткачев станет лучшим бомбардиром регулярки КХЛ: «Владимир – универсальный игрок и не так зависим от партнеров, как Мэйсек»

Кирилл Корнилов высказался о том, кто станет первым в списке лучших бомбардиров чемпионата КХЛ.

«На мой взгляд, им станет из « ». Он сейчас на ходу, как и весь «Авангард», и есть ощущение, что стабильность он сохранит. Он – универсальный игрок и не настолько зависим от партнеров, как, например, .

Сейчас лучший бомбардир лиги получил травму, Мэйсек вновь чуть-чуть подзатух.

Возможно, Мэйсек оставит за собой звание лучшего снайпера, но приз лучшему бомбардиру и Да Коста, и Мэйсек упустят, потому что у Ткачева есть связка с Буше, да и в целом он может сыграть с любыми нападающими.

А состав у «Авангарда» весьма достойный. Плюс Ткачев хорош как в завершении, так и в подыгрыше.

Если омичи сохранят тот же темп, а сам Ткачев продолжил так же действовать, то звание лучшего бомбардира заберет именно он. По крайней мере, своей работоспособностью в этом сезоне он это точно заслужил», – сказал комментатор КХЛ ТВ.

Ткачев набрал 41 (13+28) балл за результативность и занимает второе место в списке лучших бомбардиров Фонбет чемпионата , уступая три очка Стефану Да Косте.