Юрий Цыплаков: «С игрой, которую сейчас показывает СКА, новая арена точно будет заполнена»

Юрий Цыплаков поделился мыслями о новой арене СКА.

– «СКА-Арена» будет вмещать больше 20 тысяч зрителей. Насколько комфортно играть при таком стечении публики?

– Мне не довелось играть и работать судьей при такой аудитории. Тот же , например, вмещает 12 тысяч человек. Это был максимум, когда я работал.

Но нет сомнения, что в данном случае чем больше людей пришли смотреть хоккей, тем сильнее у игроков мотивация. Когда трибуны заполнены, да еще с таким количеством мест, совсем другие ощущения, это игроков мотивирует, гонит вперед. А с такой игрой, которую сейчас показывает СКА, новая арена точно будет заполнена, я не сомневаюсь.

– Каким матчем могла бы открыться «СКА-Арена»?

– Руководство СКА не забывает ветеранов. Учитывая внимание, которое уделяется игрокам прошлых лет, мне вполне вероятным представляется матч открытия с участием ветеранов петербургского и российского хоккея. Допустим, игра ветеранов СКА и ЦСКА. Скорее всего, так и будет.

– Согласились бы вы принять участие в этом матче как судья?

– Да я бы лучше сыграл, – сказал арбитр и бывший нападающий СКА.