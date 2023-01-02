Сергей Коньков: «Никишин показывает очень уверенную игру. Думаю, скоро он будет одним из претендентов на то, чтобы попробовать свои силы в НХЛ»

Теги Локомотив СКА Амур Торпедо Сергей Коньков НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Иван Николишин Ярослав Лихачев Александр Никишин Степан Никулин Хоккей

Сергей Коньков назвал игроков, которые стали открытиями 2022 года.

«Хороший результат показывает Иван Николишин в «Амуре». В СКА я бы выделил Александра Никишина, который показывает очень уверенную игру. Думаю, что в скором времени он будет одним из претендентов на то, чтобы попробовать свои силы в НХЛ.

Из других ребят могу отметить Ярослава Лихачева. Ребята, которым дали игровую практику в аренде в «Амуре», блестяще себя показывают.

В «Торпедо» тот же Алексей Кручинин показывает лучшие результаты в своей карьере. Я с ним общался, и он говорит, что никогда не получал такого кайфа от игры. Сейчас Алексей находится в лучшей физической форме в своей жизни. Много было рассказов о том, как там ребята готовятся. Они занимаются каждый день, но им удалось адаптироваться к этим физическим нагрузкам.

Я считаю, что работа тренерского штаба в «Торпедо» налицо. Без хорошей физической подготовки ребятам, которые еще не успели заявить о себе в КХЛ, было бы тяжеловато. А так, они могут показать все свои возможности. Тот стиль игры, который пропагандирует Игорь Ларионов, дает результат.

В Ярославле мне нравится Степан Никулин. Он не чувствует себя новичком и проявляет зрелые бомбардирские качества, решая исходы матчей. В этом году огромное количество ребят заявило о себе с хорошей стороны. Пусть на меня не обижаются те, кого я не упомянул, но в этом году было очень много парней, которые совершили прогресс», – сказал обладатель Кубка Гагарина.

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1 комментарий

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Rybakov
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