Сергей Коньков: «Никишин показывает очень уверенную игру. Думаю, скоро он будет одним из претендентов на то, чтобы попробовать свои силы в НХЛ»

Сергей Коньков назвал игроков, которые стали открытиями 2022 года.

«Хороший результат показывает Иван Николишин в «Амуре». В СКА я бы выделил Александра Никишина, который показывает очень уверенную игру. Думаю, что в скором времени он будет одним из претендентов на то, чтобы попробовать свои силы в .

Из других ребят могу отметить Ярослава Лихачева. Ребята, которым дали игровую практику в аренде в « », блестяще себя показывают.

В «Торпедо» тот же Алексей Кручинин показывает лучшие результаты в своей карьере. Я с ним общался, и он говорит, что никогда не получал такого кайфа от игры. Сейчас Алексей находится в лучшей физической форме в своей жизни. Много было рассказов о том, как там ребята готовятся. Они занимаются каждый день, но им удалось адаптироваться к этим физическим нагрузкам.

Я считаю, что работа тренерского штаба в « » налицо. Без хорошей физической подготовки ребятам, которые еще не успели заявить о себе в , было бы тяжеловато. А так, они могут показать все свои возможности. Тот стиль игры, который пропагандирует , дает результат.

В Ярославле мне нравится Степан Никулин. Он не чувствует себя новичком и проявляет зрелые бомбардирские качества, решая исходы матчей. В этом году огромное количество ребят заявило о себе с хорошей стороны. Пусть на меня не обижаются те, кого я не упомянул, но в этом году было очень много парней, которые совершили прогресс», – сказал обладатель Кубка Гагарина.