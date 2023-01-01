Максим Сушинский: «Хет-трик Овечкина – отличный подарок России на Новый год. Он уже все и всем доказал! Осталось совсем немного до рекорда»

считает хет-трик отличным подарком России на Новый год.

Нападающий « » забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории . Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Хет-трик Овечкина – отличный подарок России на Новый год. Он уже все и всем доказал! Осталось совсем немного до рекорда. Ждем.

Единственное, что еще могу сказать, – это не последний хет-трик в карьере Овечкина», – заявил бывший нападающий сборной России.