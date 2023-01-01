Максим Сушинский: «Хет-трик Овечкина – отличный подарок России на Новый год. Он уже все и всем доказал! Осталось совсем немного до рекорда»
Максим Сушинский считает хет-трик Александра Овечкина отличным подарком России на Новый год.
Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Хет-трик Овечкина – отличный подарок России на Новый год. Он уже все и всем доказал! Осталось совсем немного до рекорда. Ждем.
Единственное, что еще могу сказать, – это не последний хет-трик в карьере Овечкина», – заявил бывший нападающий сборной России.
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