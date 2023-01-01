Максим Сушинский: «Хет-трик Овечкина – отличный подарок России на Новый год. Он уже все и всем доказал! Осталось совсем немного до рекорда»

Теги Вашингтон Максим Сушинский Александр Овечкин НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает хет-трик Александра Овечкина отличным подарком России на Новый год.

Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Хет-трик Овечкина – отличный подарок России на Новый год. Он уже все и всем доказал! Осталось совсем немного до рекорда. Ждем.

Единственное, что еще могу сказать, – это не последний хет-трик в карьере Овечкина», – заявил бывший нападающий сборной России.

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7 комментариев

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Ответ Иван Ерёмин
За себя говори, а не за всех людей
ну вон Сушинский тоже за всех говорит, так что паритет
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antistar-Z
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Так себе подарок. Мы все другого ждём)
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Синяя Кровь
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где то на улице сидит мерзнет дид на дырке и откладывает лечинку. вдруг на куске тулетной бумаги (она же газэтта Правда) видит новость о голах Шуры.. "Подтиратся не буду, с гордостью прошептал дид"
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Иван Ерёмин
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Ответ Lionel Van Damme
России по фигу, в целом. Но красавец
За себя говори, а не за всех людей
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Иван Ерёмин
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Ответ zimafan
Нападающий «Вашингтона» сделал отличный подарок России. ВЫ БРЕДИТЕ!!!!!!!! (он что внес свой вклад на помощь нашим военным?)
Поднял настроение миллионам россиян, или для вас за фронтом страны нет?
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zimafan
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Нападающий «Вашингтона» сделал отличный подарок России. ВЫ БРЕДИТЕ!!!!!!!! (он что внес свой вклад на помощь нашим военным?)
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Lionel Van Damme
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России по фигу, в целом. Но красавец
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