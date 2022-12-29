Вайсфельд про 5 поражений «Автомобилиста» подряд: «Складывается впечатление, что у команды нет эмоций. Может, ребята расслабились из-за первого места?»

порассуждал на тему серии « » из пяти поражений подряд.

28 декабря екатеринбургская команда проиграла «Авангарду» со счетом 0:5.

«Со стороны складывается впечатление, что у команды нет эмоций. Это бросилось мне в глаза в ее последнем матче с «Авангардом».

Может быть, ребята успокоились, расслабились из-за того, что они находятся на первом месте? Есть команды, которые играют от ножа, потому что им нужно попадать в плей-офф. А у «Автомобилиста», может быть, нет мотивации? Я не знаю…

Плохая реализация? Когда в команде есть сильные и техничные игроки, то они стремятся разыграть и завести шайбу в ворота. А на пятак они не всегда лезут, потому что там же бьют.

На самом деле очень сложно сказать, в чем конкретно состоит причина этих поражений. Я могу только предполагать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .