Александр Кожевников: «Овечкин хет-триком поздравил нас с Новым годом. Он просто молодец, красавчик»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников ТАСС Хоккей

Александр Кожевников высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Монреаля».

Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Александр хет-триком поздравил всех нас с Новым годом. Он просто молодец, красавчик.

Перспективы Овечкина выиграть Кубок Стэнли? «Вашингтону» еще нужно попасть в плей-офф, разрыв небольшой. В плей-офф будет другое желание, совсем другой настрой», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

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3 комментария

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Кагов
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К Рождеству Ови Вашингтон уже ставил на уши, теперь будет и к нашему! У Сани подарков много!
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Mikl_5555
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У алкаша после каждой шайбы интервью брать будут?
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Bartez1986
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Ну логично, что Кожева только щас комментарий дал. 1 января почти выпал из жизни
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