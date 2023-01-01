Александр Кожевников: «Овечкин хет-триком поздравил нас с Новым годом. Он просто молодец, красавчик»
Александр Кожевников высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Монреаля».
Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Александр хет-триком поздравил всех нас с Новым годом. Он просто молодец, красавчик.
Перспективы Овечкина выиграть Кубок Стэнли? «Вашингтону» еще нужно попасть в плей-офф, разрыв небольшой. В плей-офф будет другое желание, совсем другой настрой», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!
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