Александр Кожевников: «Овечкин хет-триком поздравил нас с Новым годом. Он просто молодец, красавчик»

высказался о хет-трике в ворота «Монреаля».

Нападающий « » забил 804-й, 805-й и 806-й голы в . Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Александр хет-триком поздравил всех нас с Новым годом. Он просто молодец, красавчик.

Перспективы Овечкина выиграть Кубок Стэнли? «Вашингтону» еще нужно попасть в плей-офф, разрыв небольшой. В плей-офф будет другое желание, совсем другой настрой», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!