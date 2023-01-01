Овечкин в матче с «Монреалем»: хет-трик, 5 бросков, «плюс 2» и 19 минут на льду

продуктивно провел матч против «Монреаля».

Российский нападающий « » оформил хет-трик в игре регулярного чемпионата против «Канадиенс» (9:2).

Это 804-й, 805-й и 806-й голы для капитана «Кэпиталс» в истории лиги.

В матче с « » Овечкин нанес пять бросков по воротам, заработал показатель полезности плюс два, получил две минуты штрафа и провел на льду 19 минут и 31 секунду (5:55 – в большинстве).

37-летний форвард набрал 45 (26+19) баллов за результативность в 39 матчах текущего регулярного чемпионата.