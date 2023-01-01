Овечкин в матче с «Монреалем»: хет-трик, 5 бросков, «плюс 2» и 19 минут на льду

Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин продуктивно провел матч против «Монреаля».

Российский нападающий «Вашингтона» оформил хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (9:2).

Это 804-й, 805-й и 806-й голы для капитана «Кэпиталс» в истории лиги.

В матче с «Монреалем» Овечкин нанес пять бросков по воротам, заработал показатель полезности плюс два, получил две минуты штрафа и провел на льду 19 минут и 31 секунду (5:55 – в большинстве).

37-летний форвард набрал 45 (26+19) баллов за результативность в 39 матчах текущего регулярного чемпионата.

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11 комментариев

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Вадим Скорин
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Ответ Stucker
Все что угодно может вмешаться, мир слишком непредсказуем. Но если допустить, что сыграет ещё пару сезонов без травм, какие могут быть сомнения. Но есть ощущение, что после рекорда Ови, недолго пройдет времени, когда его опять перепишут. Макди слишком хорош.
По передачам да, по забитым шайбам у него за 524 игры 271 шайба. Это ему надо в таком же темпе провести ещё четырнадцать - пятнадцать сезонов. А вот это большой вопрос.
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Михаил Никитин
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Где Дух? Где Стюарт?? Я понимаю что НГ, но тут Саня будоражит сердца, не время спать)
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Tango442
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Ответ paha
Кто-то реально еще думает что он не побьет рекорд Вени Гретцкого ?
Думать можно многое… но думаю не стоит так уверено, всякое может быть! Локдаун, корона или вот пример из другого вида спорта, то, что пришло в голову - Неймар перед ЧМ говорил уверено, что забьет минимум 4 гола, и это только на групповом этапе, а что было в итоге?) да… Все ждём рекорда! Я вообще 900 жду, но только тихо ))
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corazón blanco
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Третью шайбу положил, как в лучшие времена. Шикарно исполнил.
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Stucker
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Ответ paha
Кто-то реально еще думает что он не побьет рекорд Вени Гретцкого ?
Все что угодно может вмешаться, мир слишком непредсказуем. Но если допустить, что сыграет ещё пару сезонов без травм, какие могут быть сомнения. Но есть ощущение, что после рекорда Ови, недолго пройдет времени, когда его опять перепишут. Макди слишком хорош.
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Вадим Скорин
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Ответ Osik92
Вот и полезность у Ови по сезону стала ноль)))
Совершенно так. И полезность выровнялась и забивает, а главное команда играет в хоккей, весело с азартом. Нам всем на радость.
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Tango442
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Макдевид и остальные сколько бы не забивали и отрывались, Ови все дышит в спину и вот он уже совсем рядом.. медленно и уверено ) представляю ребят в гонке за ришара - типо, как же задолбал этот Грейт эйт 😂😂
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paha
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Кто-то реально еще думает что он не побьет рекорд Вени Гретцкого ?
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Андрей Арсентьев
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Кузя сегодня тоже в огне - три передачи сделал. Могло быть четыре, но одну отобрали.
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Павел Мальцев
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Ответ Osik92
Вот и полезность у Ови по сезону стала ноль)))
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Osik92
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Вот и полезность у Ови по сезону стала ноль)))
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