Овечкин в матче с «Монреалем»: хет-трик, 5 бросков, «плюс 2» и 19 минут на льду
Александр Овечкин продуктивно провел матч против «Монреаля».
Российский нападающий «Вашингтона» оформил хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (9:2).
Это 804-й, 805-й и 806-й голы для капитана «Кэпиталс» в истории лиги.
В матче с «Монреалем» Овечкин нанес пять бросков по воротам, заработал показатель полезности плюс два, получил две минуты штрафа и провел на льду 19 минут и 31 секунду (5:55 – в большинстве).
37-летний форвард набрал 45 (26+19) баллов за результативность в 39 матчах текущего регулярного чемпионата.
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