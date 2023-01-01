Швеция сыграет с Финляндией в 1/4 финала МЧМ-2023, Канада – со Словакией и другие пары.

В Галифаксе и Монктоне завершился групповой этап МЧМ-2023. По его итогам определились все четвертьфинальные пары.

МЧМ-2023

1/4 финала

2 января

Финляндия – Швеция – 19:00

Чехия – Швейцария – 21:30

3 января

США – Германия – 00:00

Канада – Словакия – 02:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборная России не была допущена к участию.