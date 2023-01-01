Швеция сыграет с Финляндией в 1/4 финала МЧМ-2023, Канада – со Словакией и другие пары
Швеция сыграет с Финляндией в 1/4 финала МЧМ-2023, Канада – со Словакией и другие пары.
В Галифаксе и Монктоне завершился групповой этап МЧМ-2023. По его итогам определились все четвертьфинальные пары.
МЧМ-2023
1/4 финала
2 января
Финляндия – Швеция – 19:00
Чехия – Швейцария – 21:30
3 января
США – Германия – 00:00
Канада – Словакия – 02:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборная России не была допущена к участию.
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