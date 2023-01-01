Швеция сыграет с Финляндией в 1/4 финала МЧМ-2023, Канада – со Словакией и другие пары

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Швеция сыграет с Финляндией в 1/4 финала МЧМ-2023, Канада – со Словакией и другие пары.

В Галифаксе и Монктоне завершился групповой этап МЧМ-2023. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. 

МЧМ-2023

1/4 финала

2 января

Финляндия – Швеция – 19:00

Чехия – Швейцария – 21:30

3 января

США – Германия – 00:00

Канада – Словакия – 02:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборная России не была допущена к участию. 

2 комментария

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Рик Нэш
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это же спортсру, тут все может быть.
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Melnikov1968
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Внесите, пожалуйста, изменения в итоговую таблицу. Там Финляндия стоит на 3-м месте, и при этом в 1/4 играет с Швецией, которая тоже на 3-м месте. А Канада играет со Словакией, хотя обе команды заняли вторые места. Как такое может быть?
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