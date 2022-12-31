Сергей Крабу: «Не скажу, что МЧМ-2011 – главный турнир. Не забуду, когда Радулов, Малкин попали на арену «Ванкувера», они тренеру в ответ: «Коуч, подожди, дай посмотреть»

Сергей Крабу поделился мыслями о том, что делает МЧМ по хоккею особенным турниром.

– Вы работали на многих турнирах и на нескольких сумасшедших – Оттава-2009, Баффало-2011, Калгари-2012. Какой запомнился больше всего?

– Ну если чемпионат мира, который я сразу вспоминаю – скажу, что первый. Тот пустой вокзал в Морже.

Как это ни странно, я не могу сказать, что Баффало для меня главный турнир. Конечно, победа – это приятно, но для меня все-таки атмосфера МЧМ важнее. И на всех турнирах было что-то особенное.

Я никогда не забуду команду, которая играла в , это 2006 год. Радулов, – и они впервые попали на этот стадион здоровый, энхаэловский, где «Кэнакс» играют.

Вышли из подтрибунного помещения – и у всей команды глаза по пять копеек. Кто-то из тренеров им что-то говорит, а ему в ответ: «Коуч, да подожди, дай посмотреть». Ну как такое можно забыть?

– Что, по-вашему, делает МЧМ особенным турниром?

– Я всегда интересовался хоккеем. Не играл профессионально, в лучшем случае как любитель, не знаю, насколько это можно назвать игрой. Когда я только начинал и работал на радио, пришел к начальству и попросил, чтобы меня направили освещать МЧМ, который тогда проходил в Москве. Это было… блин, сейчас даже не вспомню.

– О, я посмотрел, это 1988 год.

– Да, конец восьмидесятых. Я работал на вещании и пришел говорить с канадцами. Если не ошибаюсь, у них Флери играл. Захожу в комнату – а там накурено! У спортсменов! Нормально?

Мне изначально было интересно. А когда я еще и попал на этот турнир, интерес наложился на впечатления. Что это такая сплоченная тусовка, в хорошем смысле.

Так что для меня МЧМ – это возможность не только посмотреть хороший хоккей, потому что ребята уже в том возрасте, когда умеют играть. Но у них еще и глаза горят, они готовы расшибаться, биться, забывая обо всем ради победы. У них еще нет такого подхода к хоккею, с арифмометром.

И атмосфера. Когда находишься очень близко к команде и вообще ко всему турниру, это создает особую атмосферу. Плюс еще Новый год. Благо у меня семья понимающе относилась и терпела мое отсутствие – меня не было почти каждый Новый год. За это я очень благодарен, – сказал бывший комментатор «НТВ Плюс» в интервью Sports.ru.

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