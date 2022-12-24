Макдэвид первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб – за 35 игр. Он набрал очки в 15-м матче подряд

первым в сезоне забросил 30 шайб – за 35 игр.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (2:5), продлив свою текущую серию игр с очками до 15 (14+17 на отрезке).

Канадец продолжает лидировать в гонках бомбардиров и снайперов с 66 очками и 30 шайбами в 35 играх.

На втором месте по очкам идет его партнер Леон Драйзайтль (56 в 35, 21+35), по голам – Тейдж Томпсон из «Баффало» (24).

Добавим, что Макдэвид забросил 30+ шайб за сезон в 7-й раз подряд. Это второй результат среди действующих игроков, лучший – у Александра Овечкина (15 сезонов подряд).