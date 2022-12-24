Макдэвид первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб – за 35 игр. Он набрал очки в 15-м матче подряд

Теги Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб – за 35 игр.

Капитан «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (2:5), продлив свою текущую серию игр с очками до 15 (14+17 на отрезке). 

Канадец продолжает лидировать в гонках бомбардиров и снайперов с 66 очками и 30 шайбами в 35 играх. 

На втором месте по очкам идет его партнер Леон Драйзайтль (56 в 35, 21+35), по голам – Тейдж Томпсон из «Баффало» (24). 

Добавим, что Макдэвид забросил 30+ шайб за сезон в 7-й раз подряд. Это второй результат среди действующих игроков, лучший – у Александра Овечкина (15 сезонов подряд). 

11 комментариев

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Vedved
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Ответ ovcov8
Он его всегда обходит-)
Когда Куч не играет - конечно обходит) скажу вашими словами: толку то от этого, когда у Куча 2 КС. А у Мака - 2 выхода в плов🤷🏻‍♂️
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Dm Kznts
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Ответ Макс Фет
Кросби был даже не лучшим игроком в своей команде
А кто?
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Dm Kznts
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Проблема что это не особо Ойлерс помогает.
Слишком много поражений.
Если не усилят темп, пролетят мимо плейофф.
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Шлёма Презерман
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на 150 идет
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RoyRoy
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Стата у Макдэвида, конечно, нереальная).
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Макс Фет
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Ответ Kanan Jarrus
лучший хоккеист и самый совершенный игрок современности наряду с кросби
Кросби был даже не лучшим игроком в своей команде
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ovcov8
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Так то он лидирует во всех категория. По асистам делит первое место с Кучеровым
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ovcov8
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Ответ fedosss08
Обойдет Никиту нынче...
Он его всегда обходит-)
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Kanan Jarrus
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лучший хоккеист и самый совершенный игрок современности наряду с кросби
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ewok
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Как же легко он это делает
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fedosss08
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Обойдет Никиту нынче...
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