Ларионов про 1 бросок в 1-м периоде игры с «Северсталью»: «Не хочу комментировать происходящие вещи. Удаления играют важную роль в хоккее»

прокомментировал поражение от « » со счетом 2:3.

– Статистика первого периода довольно удручающая. Что случилось с вашей командой в первом периоде?

– Я не хочу комментировать те вещи, которые происходят. Удаления играют важную роль в сегодняшнем хоккее, поэтому не хочется ссылаться на это.

С другой стороны, мы понимаем, что даем преимущество сопернику, даем почувствовать игру. Соперник отыграл шесть минут в большинстве, естественно, обрел уверенность в игре, другая команда пытается не пропустить. С этим я связываю то, что получилось в первом периоде – я про один бросок.

Во втором периоде была другая история, хотя свистки в нашу сторону продолжались, мы уже нанесли пятнадцать бросков. Большую часть времени играли в зоне соперника, что характерно для нас.

– До второй заброшенной шайбы вы не снимали вратаря. Почему?

– Не было возможности снять. Шайба никак не пересекала красную линию, поэтому… Снимают вратаря, когда ты владеешь шайбой, когда играешь в зоне соперника.

Здесь вопрос стоял только о том, когда мы переведем шайбу в зону атаки. Мы хотели снять раньше, планировали снять раньше. Но игра диктует свои условия.

Здесь не получилось то, что мы задумали. Но в итоге сняли, забили гол в формате «6 на 4», но не хватило времени, чтобы вытащить матч, – сказал главный тренер « ».