Никитин об 1:2 от ЦСКА: «Локомотив» не хотел отдавать победу, но неправильно сыграл в овертайме»

Главный тренер « » подвел итоги матча с (1:2 ОТ).

«В целом, наверное, ЦСКА заслужил победу. Мы, конечно, не хотели ее отдавать, но неправильно в овертайме сыграли. А так, парни тоже молодчики, много сил потратили, в меньшинстве сражались. Не так много моментов в атаке было, но смогли выжать то, что получили.

С такими командами, как ЦСКА, нейтральная шайба много что значит, потому что мастерства достаточно, и если ты не лишаешь этих мастеров шайбы, то, естественно, приходится обороняться.

У нас не было желания снять вратаря. Потому что это надо делать, если ты натренированный, если есть ребята, которые могут это исполнить, во-первых. А во-вторых, мы пока концентрировались немножко на других вещах.

Естественно, ЦСКА — чемпионы, кубковый опыт, победный опыт у ребят, много сборников. Мы здесь особо на это акцент не делаем, делаем акцент на своей игре. Но в целом это непростая команда, с которой не просто играть.

Но, с другой стороны, когда еще расти, как не против таких команд. Поэтому в этом плане мы пытаемся позитив получить – не просто матч с ЦСКА выдержать, а свою линию гнуть», – сказал .