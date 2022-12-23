«Локомотив» выиграл 2 из 3 матчей у ЦСКА в сезоне

« » одержал вторую победу над ЦСКА в нынешнем сезоне.

Команда тренера выиграла со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата .

Ранее в этом сезоне клубы встречались дважды: 11 сентября обыграл «Локомотив» в Ярославле (3:2), а 7 ноября команда Никитина победила в Москве по буллитам (3:2 Б).

«Локомотив» занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 43 матчах. ЦСКА находится на третьей строчке с 57 баллами и 41 игрой.