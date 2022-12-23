«Локомотив» выиграл 2 из 3 матчей у ЦСКА в сезоне

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Хоккей

«Локомотив» одержал вторую победу над ЦСКА в нынешнем сезоне.

Команда тренера Игоря Никитина выиграла со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее в этом сезоне клубы встречались дважды: 11 сентября ЦСКА обыграл «Локомотив» в Ярославле (3:2), а 7 ноября команда Никитина победила в Москве по буллитам (3:2 Б).

«Локомотив» занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 43 матчах. ЦСКА находится на третьей строчке с 57 баллами и 41 игрой.

7 комментариев

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Виталий Джураев
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Молодцы,парни!
Всех с победой!!!
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wolkov
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Ответ Михаил Вагин
Вот была хорошая команда, интересна. Пришёл Никитин и опять все испортил. Теперь у нас 2 ЦСКА со скучной игрой и с автобусом. Вот бы они сошлись в плей-офф
Торпедо/Локомотив всю историю, акромя периода Вуйтека, добивался результатов, играя от обороны. Так что это скорее стиль команды
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*BG*
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Ответ Михаил Вагин
Вот была хорошая команда, интересна. Пришёл Никитин и опять все испортил. Теперь у нас 2 ЦСКА со скучной игрой и с автобусом. Вот бы они сошлись в плей-офф
Обязательно сойдемся. В финале конференции.
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Михаил Вагин
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Вот была хорошая команда, интересна. Пришёл Никитин и опять все испортил. Теперь у нас 2 ЦСКА со скучной игрой и с автобусом. Вот бы они сошлись в плей-офф
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wolkov
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Полосатые чудили сегодня не слабо, особенно с желанием отменить гол шалунова. Да и отмененный гол рафикова, весьма спорен. За такое судейство отстранять надо
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Огюст
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Отличный матч Локомотив сыграл и уверенно победил !
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цэсемьэр
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в последние 10 минут 3 периода я увидел настоящую силу Локомотива Никитина🚂
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