Никитин о том, почему стал много разговаривать на пресс-конференциях: «Команде, которую я раньше возглавлял, не нужно было через прессу какие-то вещи говорить»

Игорь Никитин объяснил, почему стал открыто вести себя на пресс-конференциях.

– Вы изменились со временем? Может, стали спокойнее, рассудительнее?

– Я просто опытнее стал, вот и все. Мне часто говорят, что я изменился.

Но я не поменялся, просто к моим требованиям привыкли. И, естественно, за счет опыта я не так реагирую, как раньше. Мне сейчас нет смысла самоутверждаться.

– Многие говорят, что раньше на пресс-конференциях вы давали очень сухие ответы, а сейчас как будто бы нашли себя и стали много говорить.

– Просто раньше той команде, которую я возглавлял, не нужно было через прессу какие-то вещи говорить. Они уже были готовы пару слов моих понять, жесты они понимали.

Сейчас идет процесс, что иногда через пресс-конференцию доносишь до ребят то, что ты хотел, но не мог сказать в раздевалке или не успел. И я опытней стал в плане пресс-конференций. Сейчас особо не волнуют те вопросы, которые мне задают.

Раньше я реагировал по-другому, как я отвечать буду, что об этом подумают. Сейчас мне на это не то, что все равно. Это часть моей работы, и я к этому так и отношусь.

– Ребятам, прежде всего, что говорите? Чему их учите – честному отношению к работе или чему-то еще?

– Мы очень много уделяем времени психологии. По большому счету, мы тренируем силу воли. А сила воли – это психология, когда человек ежедневно ставит перед собой цель идти вперед. Этому много уделяем внимания.

Потому что все остальное – это прикладное. Если у человека, у команды есть стержень, тогда у тебя есть шанс побеждать, – сказал главный тренер «Локомотив», который ранее тренировал ЦСКА.