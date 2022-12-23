Никитин о победе над ЦСКА: «Локомотив» где надо вытерпел, реализовал, на себя поймал. Глупо было бы надеяться контролировать игру в атаке»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Алексей Марченко Даниил Мисюль Даниил Бут Хоккей

Игорь Никитин дал комментарий после победы над ЦСКА со счетом 3:1.

– Ребята молодчики: где надо, вытерпели, где надо, реализовали моменты, где нужно, на себя поймали. Чтобы обыграть такую команду, это надо делать постоянно. Готовимся дальше.

– Сложилось впечатление, что иногда вашей команде приходилось трудно, когда соперник добавлял. Так ли это?

– Против нас играла классная команда. Глупо было бы надеяться контролировать игру в зоне атаки. Нужно и вовремя забить, и моменты создавать обязательно, и отбиться хорошо, и самоотверженно сыграть. 

– Почему отсутствовал Алексей Марченко?

– Алексей сыграл два матча после травмы. Решили не рисковать. Понимали, насколько тяжелая будет играть, насколько много будет работы, поэтому подстраховались. 

– С первого периода шли перестановки в звеньях – чем они были вызваны?

– Начало было немного сумбурное, немного отрезвили всех. С середины первого периода все играли в своих звеньях.

Во втором периоде понимали, что ЦСКА будет накладывать звенья, поэтому тут вопрос даже не к Даниилу Буту был, а к тем, с кем он играет, чтобы они не переиграли лишнего.

Даниила Мисюля поэтому и перевели в нападение, чтобы чисто тактически правильно сыграть во втором периоде, – сказал главный тренер «Локомотива».

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1 комментарий

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za-yarik
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Мисюль в защите, Мисюль в нападении. А в воротах он сможет? Было бы неплохо иметь такого универсала. Шутка конечно же, ну а по игре все отлично.
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