Андрей Мартемьянов: «Напряженный матч с «Автомобилистом». По буллитам «Сибирь» традиционно выиграла»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:0 Б).

«Очень напряженный матч, был приличный накал, никто не хотел уступать. Моменты были у обеих команд, но вратари очень прилично отыграли. А по буллитам мы традиционно выиграли.

Я больше доволен меньшинством, чем недоволен большинством. «Автомобилист» идет на втором месте, но у них не стрельнуло. У Бека с Мерфи телепатическое взаимопонимание, но я бы не стал акцентировать внимание на отсутствии Тревора [Мерфи].

Командная игра мне понравилась: где надо – атаковали, где надо – оборонялись. Второй и третий периоды нам удались.

Звено Овчинников – Голубев – Яковлев было самым цельным, оно создавало напряжение, владея шайбой. Они выглядели посвежее остальных сочетаний», – сказал .