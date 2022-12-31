Андрей Мартемьянов: «Напряженный матч с «Автомобилистом». По буллитам «Сибирь» традиционно выиграла»
Главный тренер «Сибири» подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:0 Б).
«Очень напряженный матч, был приличный накал, никто не хотел уступать. Моменты были у обеих команд, но вратари очень прилично отыграли. А по буллитам мы традиционно выиграли.
Я больше доволен меньшинством, чем недоволен большинством. «Автомобилист» идет на втором месте, но у них не стрельнуло. У Бека с Мерфи телепатическое взаимопонимание, но я бы не стал акцентировать внимание на отсутствии Тревора [Мерфи].
Командная игра мне понравилась: где надо – атаковали, где надо – оборонялись. Второй и третий периоды нам удались.
Звено Овчинников – Голубев – Яковлев было самым цельным, оно создавало напряжение, владея шайбой. Они выглядели посвежее остальных сочетаний», – сказал Андрей Мартемьянов.
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