Мартемьянов о новогоднем костюме: «Уже несколько человек попросили пиджак поносить. Мы смеялись, учитывая приличный уровень «Автомобилиста»

высказался о специальном праздничном костюме с символами «Сибири».

В этих костюмах были все представители тренерского штаба «Сибири» в матче Фонбет чемпионата против « » (1:0 Б).

«Учитывая, что уровень команды соперника очень приличный, мы смеялись над этим вчера.

А сегодня мы попросили парней не акцентировать внимание. У нас были другие праздничные вещи. А так – нормальный костюм. У меня уже пиджак несколько человек попросили поносить», – сказал главный тренер новосибирского клуба.

Тренеры «Сибири» выйдут на матч с «Автомобилистом» в новогодних костюмах