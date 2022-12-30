Тренеры «Сибири» выйдут на матч с «Автомобилистом» в новогодних костюмах
Тренерский штаб «Сибири» выйдет на матч с «Автомобилистом» в новогодних костюмах.
Сегодня команды сыграют в Новосибирске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Новый год – особый праздник, поэтому мы решили создать особую волшебную атмосферу на нашем заключительном матче 2022 года, а тренеры станут самыми настоящими новаторами 🤗
Ткань на костюмы была изготовлена по нашему принту под заказ! На нем присутствуют наши символы: Снежинка, Снеговик, и, конечно, клюшки и шайба!» – говорится в телеграм-канале новосибирского клуба.
Фото: телеграм-канал «Сибири».
Вот на ретро матче, тренера спартака, как клоуны были. А тут прям стиль )