Тренеры «Сибири» выйдут на матч с «Автомобилистом» в новогодних костюмах

Тренерский штаб « » выйдет на матч с « » в новогодних костюмах.

Сегодня команды сыграют в Новосибирске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Новый год – особый праздник, поэтому мы решили создать особую волшебную атмосферу на нашем заключительном матче 2022 года, а тренеры станут самыми настоящими новаторами 🤗

Ткань на костюмы была изготовлена по нашему принту под заказ! На нем присутствуют наши символы: Снежинка, Снеговик, и, конечно, клюшки и шайба!» – говорится в телеграм-канале новосибирского клуба.

Фото: телеграм-канал «Сибири».