Тренеры «Сибири» выйдут на матч с «Автомобилистом» в новогодних костюмах

Теги Сибирь Автомобилист КХЛ Андрей Мартемьянов стиль Одежда Хоккей

Тренерский штаб «Сибири» выйдет на матч с «Автомобилистом» в новогодних костюмах.

Сегодня команды сыграют в Новосибирске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Новый год – особый праздник, поэтому мы решили создать особую волшебную атмосферу на нашем заключительном матче 2022 года, а тренеры станут самыми настоящими новаторами 🤗

Ткань на костюмы была изготовлена по нашему принту под заказ! На нем присутствуют наши символы: Снежинка, Снеговик, и, конечно, клюшки и шайба!» – говорится в телеграм-канале новосибирского клуба. 

Фото: телеграм-канал «Сибири».

1 комментарий

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HockeyMan
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Огонь.
Вот на ретро матче, тренера спартака, как клоуны были. А тут прям стиль )
+4
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+4
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