Мичков забил второй гол за «Сочи» – в матче с московским «Динамо». Добил шайбу после отскока от борта
Матвей Мичков забросил вторую шайбу за «Сочи».
18-летний нападающий отличился забитым голом в игре Фонбет чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:2, второй период).
В результате отскока от борта после щелчка Джо Морроу Мичков с пятачка добил шайбу в ворота голкипера бело-голубых Константина Волкова.
Это второй гол Матвея в четвертой игре после перехода в состав южан из СКА на правах аренду. Первую шайбу он забросил 25 декабря в матче с «Ак Барсом».
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