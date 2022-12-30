Мичков забил второй гол за «Сочи» – в матче с московским «Динамо». Добил шайбу после отскока от борта

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Матвей Мичков забросил вторую шайбу за «Сочи».

18-летний нападающий отличился забитым голом в игре Фонбет чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:2, второй период).

В результате отскока от борта после щелчка Джо Морроу Мичков с пятачка добил шайбу в ворота голкипера бело-голубых Константина Волкова.

Это второй гол Матвея в четвертой игре после перехода в состав южан из СКА на правах аренду. Первую шайбу он забросил 25 декабря в матче с «Ак Барсом».

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2 комментария

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Romanov Ivan
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Подрос парень!
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Фёдор Кузнецов
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Поднимает себя на драфте
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