Мичков забил второй гол за «Сочи» – в матче с московским «Динамо». Добил шайбу после отскока от борта

забросил вторую шайбу за « ».

18-летний нападающий отличился забитым голом в игре Фонбет чемпионата против московского « » (2:2, второй период).

В результате отскока от борта после щелчка Джо Морроу Мичков с пятачка добил шайбу в ворота голкипера бело-голубых Константина Волкова.

Это второй гол Матвея в четвертой игре после перехода в состав южан из на правах аренду. Первую шайбу он забросил 25 декабря в матче с «Ак Барсом».