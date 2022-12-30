«Времени на раскачку нет – жизненная позиция. Нам нет равных, когда играем по системе». Ротенберг о СКА

заявил, что СКА нет равных, когда команда придерживается системы.

Главный тренер питерского клуба прокомментировал поражение от « » (5:6 ОТ) в матч Фонбет чемпионата .

– Интересная игра, обоюдоострая. Соперник здорово реализовывал моменты. Думаю, хоккей всем понравился. Он получился новогодним.

Понимали, что «Витязь» будет играть на победу – они борются за плей-офф. Да, мы сегодня допустили ошибки – обязательно их разберем. Потренируемся и станем сильнее.

У нас много травмированных ребят, многие болеют гриппом. В то же время идем на первом месте. Будем сильнее в Новом году! Всех с наступающим Новым годом – удачи и побед!

– Вы говорили о новой системе игры . Считается, что при переходе на новую систему происходит некий откат. Но армейцы на первом месте. Ваша система уже дает результат или команда будет добиваться еще большего?

– Во-первых, в откат мы не играем (улыбается). Если же серьезно – наша жизненная позиция в том, что времени на раскачку нет. Мы строили эту систему по кирпичику многие годы. Она улучшается каждый день. Идет подбор упражнений, подбор разных тактик.

Наше преимущество в том, что мы можем играть вариативно. Эта система постоянно дает обратную связь – что мы можем улучшить. Мы можем улучшить многие вещи.

Да, в этом составе мы собрали команду с июля. По ходу сезона появились новые ребята, которых еще нужно подвести под нашу систему. Но когда мы играем по ней, то равных нам нет.

Поэтому будем ее улучшать, докручивать детали, поднимать индивидуальное мастерство, чтобы как сегодня забивать три гола за десять минут. И так играть надо все 60 минут. Важная составляющая нашей системы – физподготовка. Но в плей-офф может быть и семь игр, могут быть матчи через день.

Поэтому на фоне усталости мы проверяем нашу систему на прочность. У нас будут выходить те хоккеисты, которые заслуживают право играть у нас в плей-офф. Время на льду нужно заслужить выполнением задания, игрой по нашей системе.

Мы собирали её долгие годы, и сейчас на каких-то отрезках, в каких-то матчах показываем, как работает наша система. Все равно ее нужно улучшать. Она постоянно совершенствуется, – сказал Ротенберг.