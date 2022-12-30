Батрак о лимите: «Хорошие иностранцы останутся, но кем перекрыть средний уровень? Три легионера будут стоить 160 млн. Ослабеет Восток, в первую очередь»

Артем Батрак поделился мнением о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

– Уменьшение лимита на легионеров не приведет к тому, что будут больше играть молодые?

– В принципе в количественном плане молодых будет больше. Но лучше здесь и сейчас взять опытного хоккеиста, который много выиграл, понимает, что от него надо и что у него будет уже другая роль.

Если бы сказали, что лимит на легионеров уменьшают через три года, то можно было подготовиться.

Клубы с молодой школой, как « », начали бы смотреть игроков в других командах, которых можно было развивать у себя. Тем клубам, где есть налаженная система, будет полегче.

– На следующий год из-за лимита можно ждать еще понижение уровня хоккея?

– Некоторые клубы придут к тому, чтобы играть в три пары защитников. Пример «Адмирала» показывает, что это возможно.

Уровень упадет, от этого никуда не деться, но несильно. Качественные легионеры все равно останутся. Средний уровень иностранцев станет выше, но получать они будут больше.

Условно, пять легионеров в команде в сумме получают 200 миллионов рублей в год. Теперь иностранцы, понимая свою значимость, будут требовать увеличения зарплаты.

Это будет касаться центров, атакующих защитников и вратарей, а как крайний нападающий – это исключение, он хороший снайпер.

Три легионера будут стоить 160 миллионов. Они станут дороже, но в целом будет экономия.

Хорошие иностранцы останутся, но главный вопрос – кем перекрыть средний уровень? В первую очередь, ослабеет Восток – у « », « » и «Адмирала» по пять легионеров, – сказал комментатор КХЛ ТВ.