Кравец после победы над «Салаватом»: «Рад, что работаю с такими классными хоккеистами. Игроков не устраивала позиция «Авангарда», меня это обрадовало»

Михаил Кравец дал комментарий после победы над « » со счетом 3:2 по буллитам.

– Не сразу все получилось. Мне кажется, мы здорово играли и в первом периоде, но подвела реализация и вратарь «Салавата» здорово сыграл.

Основной момент – при счете 0:2 команда выстояла в меньшинстве. После стали давить и забили хорошие голы. Третий период отыграли уверенно.

Решали матч в буллитах. Это мастерство – их нужно уметь забивать. Благодарен команде за шесть последних игр.

Игроков не устраивала наша позиция, и меня это обрадовало. От игры к игре мы двигались вперед. Рад, что работаю с такими классными хоккеистами.

– сделал классный проход и отдал передачу. Он лучше смотрится с краю?

– Мне кажется, там он себя лучше показывает.

– Что-то поменяли перед вторым периодом?

– Нет. Второй период другой, там дальняя скамейка. Постарались больше играть в чужой зоне, быстрее переходить из обороны в атаку. Мы создали много моментов.

– Роль первой скрипки играет , а у не идет бросок и передачи. Видите причины?

– Не согласен, что это так. У него были моменты, чтобы забить. Это самое важное. Они играют звеном. Там нет первых скрипок. Там она одна.

– Над чем будете работать в праздники?

– Будем отдыхать с семьями, поздравлять близких. Нужно набираться эмоций. Была непростая игра, одержали шесть побед подряд. Важно хорошо отдохнуть, – сказал главный тренер « ».