Кравец после победы над «Салаватом»: «Рад, что работаю с такими классными хоккеистами. Игроков не устраивала позиция «Авангарда», меня это обрадовало»
Михаил Кравец дал комментарий после победы над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 по буллитам.
– Не сразу все получилось. Мне кажется, мы здорово играли и в первом периоде, но подвела реализация и вратарь «Салавата» здорово сыграл.
Основной момент – при счете 0:2 команда выстояла в меньшинстве. После стали давить и забили хорошие голы. Третий период отыграли уверенно.
Решали матч в буллитах. Это мастерство – их нужно уметь забивать. Благодарен команде за шесть последних игр.
Игроков не устраивала наша позиция, и меня это обрадовало. От игры к игре мы двигались вперед. Рад, что работаю с такими классными хоккеистами.
– Никита Михайлов сделал классный проход и отдал передачу. Он лучше смотрится с краю?
– Мне кажется, там он себя лучше показывает.
– Что-то поменяли перед вторым периодом?
– Нет. Второй период другой, там дальняя скамейка. Постарались больше играть в чужой зоне, быстрее переходить из обороны в атаку. Мы создали много моментов.
– Роль первой скрипки играет Владимир Ткачев, а у Корбана Найта не идет бросок и передачи. Видите причины?
– Не согласен, что это так. У него были моменты, чтобы забить. Это самое важное. Они играют звеном. Там нет первых скрипок. Там она одна.
– Над чем будете работать в праздники?
– Будем отдыхать с семьями, поздравлять близких. Нужно набираться эмоций. Была непростая игра, одержали шесть побед подряд. Важно хорошо отдохнуть, – сказал главный тренер «Авангарда».
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