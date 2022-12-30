Кравец после победы над «Салаватом»: «Рад, что работаю с такими классными хоккеистами. Игроков не устраивала позиция «Авангарда», меня это обрадовало»

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Михаил Кравец Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Никита Михайлов Хоккей

Михаил Кравец дал комментарий после победы над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 по буллитам.

– Не сразу все получилось. Мне кажется, мы здорово играли и в первом периоде, но подвела реализация и вратарь «Салавата» здорово сыграл.

Основной момент – при счете 0:2 команда выстояла в меньшинстве. После стали давить и забили хорошие голы. Третий период отыграли уверенно.

Решали матч в буллитах. Это мастерство – их нужно уметь забивать. Благодарен команде за шесть последних игр.

Игроков не устраивала наша позиция, и меня это обрадовало. От игры к игре мы двигались вперед. Рад, что работаю с такими классными хоккеистами.

Никита Михайлов сделал классный проход и отдал передачу. Он лучше смотрится с краю?

– Мне кажется, там он себя лучше показывает.

– Что-то поменяли перед вторым периодом?

– Нет. Второй период другой, там дальняя скамейка. Постарались больше играть в чужой зоне, быстрее переходить из обороны в атаку. Мы создали много моментов.

– Роль первой скрипки играет Владимир Ткачев, а у Корбана Найта не идет бросок и передачи. Видите причины?

– Не согласен, что это так. У него были моменты, чтобы забить. Это самое важное. Они играют звеном. Там нет первых скрипок. Там она одна.

– Над чем будете работать в праздники?

– Будем отдыхать с семьями, поздравлять близких. Нужно набираться эмоций. Была непростая игра, одержали шесть побед подряд. Важно хорошо отдохнуть, – сказал главный тренер «Авангарда».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RusSh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
К самоотдаче команды нет вопросов. Руководство СЮ не вопрос, а куча вопросов. Балаболы. Никаких подписаний, никаких действий. Из элиты КХЛ сделали середнячка. Командой первого раунда ПО.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий