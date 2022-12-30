«Авангард» выиграл 6 матчей подряд. Мишуров отразил все 4 буллита и победил «Салават» в 3 из 3 сериях в сезоне

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Михаил Кравец Андрей Мишуров Хоккей

«Авангард» одержал шестую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравеца, уступая по ходу игры 0:2, обыграла «Салават Юлаев» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третий раз в этом сезоне «Авангарду» и «Салавату Юлаеву» потребовалось выполнить серию штрафных бросков – и в третий раз победителем оказался омский клуб.

При этом тренерский штаб «ястребов» вновь доверил место в воротах Андрею Мишурову, который в третий раз помог обыграть уфимцев в буллитной серии.

На этот раз 21-летний вратарь «Авангарда» отразил все четыре броска в исполнении игроков «Салавата Юлаева».

«Авангард» набрал 58 очков в 45 матчах и занимает третье место в таблице Восточной конференции.

13 комментариев

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Иван Голинько
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Всех с наступающим!!! Салават спасибо за игру
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Иван Голинько
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Ответ Dastan 82
Мишура просто красавец! Я знал, что его фамилия украсит новогодний праздник. И Вася сегодня подтащил несколько раз на уровне топ вратаря. Короче, спасибо за отличное настроение, Авангард!!! Всех с наступающим праздником!
Вася чутка накосячил, как всегда....
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Сергей Громенко
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Ребята спасибо за подарок к Новому Году. Вратарям отдельное спасибо. Мишуров добавил мишуры из отраженных буллитов на ёлку. Друзья всех с Наступающим Новым Годом!!! Здоровья , счастья и новых побед с любимой командой!
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Александр Невский
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Салат опускается как Автомобилист на самое дно .
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Огюст
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Авангард красиво год этот завершил шестью победами и сегодня победно восклицательный знак поставил себе на Новогоднюю ёлку- отыгравшись с 0-2 в матче с Салаватом и выйграли -молодцы !
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cry
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В прошлом сезоне при Хартли Авангард закончил сезон в январе набрав 58 очков за 47 матчей (из за пандемии).
Сегодня Авангард при новом тренере набрал также 58 очков, но за 45 матчей!
Сезон продолжается!
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Алексей Куваев
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Ведя в счёте две шайбы, полностью отдали второй период, отдали его под расстрел Кареева. Что за тактика? Большинство и буллиты это отдельная тема, как их не было так и нет.
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Dastan 82
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Мишура просто красавец! Я знал, что его фамилия украсит новогодний праздник. И Вася сегодня подтащил несколько раз на уровне топ вратаря. Короче, спасибо за отличное настроение, Авангард!!! Всех с наступающим праздником!
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Sportik 975
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Демченко и Мишуров красавцы. Салавату не унывать!
Супер матч.
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Ivan Giss
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Очень хороший вратарь на будущее!!
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Александр Маслов
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Мишуров красавец, хорошо читает буллиты.
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Bartez1986
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Мишуров прямо какой-то хоккейный Эмилиано Мартинес
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Александр Маслов
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Молодцы,с хорошим настроением на Новогодний перерыв.
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