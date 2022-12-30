«Авангард» выиграл 6 матчей подряд. Мишуров отразил все 4 буллита и победил «Салават» в 3 из 3 сериях в сезоне
«Авангард» одержал шестую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравеца, уступая по ходу игры 0:2, обыграла «Салават Юлаев» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третий раз в этом сезоне «Авангарду» и «Салавату Юлаеву» потребовалось выполнить серию штрафных бросков – и в третий раз победителем оказался омский клуб.
При этом тренерский штаб «ястребов» вновь доверил место в воротах Андрею Мишурову, который в третий раз помог обыграть уфимцев в буллитной серии.
На этот раз 21-летний вратарь «Авангарда» отразил все четыре броска в исполнении игроков «Салавата Юлаева».
«Авангард» набрал 58 очков в 45 матчах и занимает третье место в таблице Восточной конференции.
Сегодня Авангард при новом тренере набрал также 58 очков, но за 45 матчей!
Сезон продолжается!
Супер матч.