«Авангард» выиграл 6 матчей подряд. Мишуров отразил все 4 буллита и победил «Салават» в 3 из 3 сериях в сезоне

«Авангард» одержал шестую победу подряд в .

Команда тренера , уступая по ходу игры 0:2, обыграла «Салават Юлаев» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третий раз в этом сезоне «Авангарду» и «Салавату Юлаеву» потребовалось выполнить серию штрафных бросков – и в третий раз победителем оказался омский клуб.

При этом тренерский штаб «ястребов» вновь доверил место в воротах Андрею Мишурову, который в третий раз помог обыграть уфимцев в буллитной серии.

На этот раз 21-летний вратарь « » отразил все четыре броска в исполнении игроков « ».

«Авангард» набрал 58 очков в 45 матчах и занимает третье место в таблице Восточной конференции.