«Автомобилист» проиграл 6-й матч подряд, ни разу не забив в игре с «Сибирью»

Теги Сибирь Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

У «Автомобилиста» продлилась серия поражений в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина проиграла «Сибири» (0:1 Б) в серии буллитов в матче регулярного чемпионата.

Таким образом, екатеринбургский клуб уступил в шести матчах подряд.

Ранее «Автомобилист» проиграл «Адмиралу» (2:3), «Сибири» (0:4), «Барысу» (4:5 Б), «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Авангарду» (0:5).

На данный момент екатеринбуржцы занимают первое место в таблице Восточной конференции. Следующий матч команды запланирован 3 января против «Авангарда».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Играют хорошо, а результата нет. В церковь надо сходить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alli
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
три сухаря от сибиряков - местные морозы и снегопады не щадят Авто, а ведь дальше Авангард опять..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Качалов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну у нас бывают такие моменты думаю, что в новом году у всех возьмём реванш
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexey Petrov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда "журналисту" нечего сказать по сути игры, и он устаёт лизать свои шарики, он начинает считать серии побед/поражений...😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучший матч что я только смотрел. Нереальные эмоции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий