«Автомобилист» проиграл 6-й матч подряд, ни разу не забив в игре с «Сибирью»
У «Автомобилиста» продлилась серия поражений в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина проиграла «Сибири» (0:1 Б) в серии буллитов в матче регулярного чемпионата.
Таким образом, екатеринбургский клуб уступил в шести матчах подряд.
Ранее «Автомобилист» проиграл «Адмиралу» (2:3), «Сибири» (0:4), «Барысу» (4:5 Б), «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Авангарду» (0:5).
На данный момент екатеринбуржцы занимают первое место в таблице Восточной конференции. Следующий матч команды запланирован 3 января против «Авангарда».
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