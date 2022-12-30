«Автомобилист» проиграл 6-й матч подряд, ни разу не забив в игре с «Сибирью»

У «Автомобилиста» продлилась серия поражений в Фонбет чемпионате .

Команда тренера проиграла «Сибири» (0:1 Б) в серии буллитов в матче регулярного чемпионата.

Таким образом, екатеринбургский клуб уступил в шести матчах подряд.

Ранее « » проиграл «Адмиралу» (2:3), «Сибири» (0:4), «Барысу» (4:5 Б), «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Авангарду» (0:5).

На данный момент екатеринбуржцы занимают первое место в таблице Восточной конференции. Следующий матч команды запланирован 3 января против «Авангарда».