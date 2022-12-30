Василевский стал 3-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Оттава Тампа-Бэй Флорида НХЛ Андрей Василевский Александр Барков Алекс Дебринкет Хоккей

Андрей Василевский стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – капитан «Флориды» Александр Барков с 5 (3+2) очками в матче с «Монреалем» (7:2). Он забросил 3 шайбы в первом периоде, сделав самый ранний хет-трик в истории «Пантерс» (третий гол – на 15:22). 

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Алекс Дебринкет с дублем в ворота «Вашингтона» (4:3 ОТ).

Третья звезда – вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 45 бросков из 46 и выигравший серию буллитов из 6 раундов (при одном пропущенном) в матче с «Рейнджерс» (2:1 Б). 

1 комментарий

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Hivaga22
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Выиграл в очном противостоянии с Шестёркиным - это была принципиальная дуэль вратарей)
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