Василевский стал 3-й звездой дня в НХЛ

стал 3-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – капитан «Флориды» с 5 (3+2) очками в матче с «Монреалем» (7:2). Он забросил 3 шайбы в первом периоде, сделав самый ранний хет-трик в истории «Пантерс» (третий гол – на 15:22).

Вторая звезда – форвард «Оттавы» с дублем в ворота «Вашингтона» (4:3 ОТ).

Третья звезда – вратарь « » Андрей Василевский, отразивший 45 бросков из 46 и выигравший серию буллитов из 6 раундов (при одном пропущенном) в матче с «Рейнджерс» (2:1 Б).