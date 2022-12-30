Барков набрал 3+2 в матче с «Монреалем», сделав хет-трик в 1-м периоде – самый ранний в истории «Флориды»

набрал 3+2 в матче с « », сделав хет-трик в 1-м периоде.

Капитан «Флориды» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Канадиенс» (7:2). Он сыграл впервые после травмы, из-за которой пропустил 2 недели.

Хет-трик стал для 27-летнего нападающего 4-м в карьере в лиге.

Сегодня Барков забросил все шайбы в первом периоде, оформив самый ранний хет-трик в истории клуба (третий гол – на 15:22). Прежнее достижение принадлежало Стивену Райнпрехту (3 шайбы к 15:49 в 2009 году).

5 очков за матч он набрал во 2-й раз в карьере (впервые – в марте 2019 года). Рекорд клуба по числу таких матчей принадлежит Джонатану Юбердо (5), рекорд клуба по очкам за матч (6) – Олли Йокинену (2007) и Мэйсону Марчменту (2022).