Владимир Антипов: «Торпедо» показывает красивую и содержательную игру. Ларионов прививает классический российский хоккей»

Владимир Антипов выделил игру «Торпедо» и «Адмирала» в текущем Фонбет чемпионате .

– Что вам интересно в нынешнем чемпионате КХЛ?

– Много интересных матчей. Очень хороший хоккей показывает « ». Красивая, содержательная игра. Игорь Ларионов прививает команде классический российский хоккей. Причем в составе много молодежи, которая играет результативно. Приятно посмотреть. Еще неплохо играет « ».

– В этом сезоне много разговоров об «Ак Барсе» – об уходе Олега Знарка, возвращении Зинэтулы Билялетдинова.

– Меня все произошедшее не удивило. Когда в команде много звезд, управлять ей сложно. Помните, чем все закончилось в 2005 году?

– Ваш «Локомотив» выбил звездный «Ак Барс» из плей-офф в первом же раунде.

– Да. За нас тогда играл Алексей Яшин. Но в остальном были хорошие, крепкие игроки. Мне кажется, селекцию нужно строить примерно так – один-два лидера, остальные чернорабочие (улыбается).

Много звезд – это вредно, такому коллективу тяжело сплотиться. Тогда, в 2005-м, мы выиграли, в первую очередь, за счет дисциплины и терпения. А у « » каждый хотел проявить себя. Но побеждают не отдельные личности, а команда.

– В текущем чемпионате КХЛ всего один перерыв и максимальное количество матчей – 68. Если бы продолжали играть, как отнеслись к такому варианту календаря?

– Мне он интересен – лучше играть, чем тренироваться. Мне кажется, зрителям тоже, потому что есть возможность смотреть больше хоккея. Динамика, интенсивность рождают большое количество событий и неожиданных результатов.

– Идет 15-й чемпионат КХЛ. Чего добилась лига за эти годы?

– Думаю, что создание КХЛ – правильное решение. Организационный уровень соревнования заметно вырос. Высокое внимание СМИ, качественная картинка трансляций, больше матчей, плей-офф до четырех побед, а не до трех, как раньше.

Инфраструктура, арены, раздевалки, табло, где тебе покажут повторы со всех сторон, другие удобства для зрителей, как следствие – рост посещаемости. Плюсов много, – сказал бывший нападающий « » и «Салавата Юлаева».