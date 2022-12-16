Арсений Грицюк: «Из «Нью-Джерси» дали рекомендацию больше обострять с пятака, с центра, и я стал чаще забивать»

рассказал, что помогло ему улучшить результативность.

В 2019 году форвард « » был выбран «Нью‑Джерси» в 5‑м раунде драфта под общим 129‑м номером.

В 39 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ Грицюк набрал 22 (7+15) очка.

— За «Нью‑Джерси» следите?

— Конечно. И не только за «Нью‑Джерси», в целом слежу. Все‑таки НХЛ — лига, куда все стараются попасть. Например, за «Коламбусом» слежу тоже, где Чинахов играет. Для меня это определенный показатель: он уехал, и у него получается. Дай бог, чтобы и дальше было так же.

Да, «Нью‑Джерси» смотрю внимательнее, у них очень хороший сезон. Сейчас много молодых привлекается. Если они будут набирать обороты, получать игровое время, результат будет приходить.

— Больше хотите с кем играть — с Хьюзом или Хишером?

— Да мне без разницы, там любой партнер ценится, как и здесь. У всех есть сильные стороны. Хьюза все знают, он всегда может отдать. Хишер где‑то больше берет на себя, бросает, он чуть‑чуть другой центральный.

Хьюзу нужна шайба, ему нужно пространство, он любит играть с ней, любит находить передачи. А Хишер может зарубиться, в углу постоять и на пятачке зарубиться: пролезет, протащит. Если ехать, нужно быть в себе уверенным. Пока я не знаю свои планы, не буду загадывать.

— С Брылиным (ассистент главного тренера « » – прим. Sports.ru) не общались?

— Нет, он на меня не выходил. Мы общаемся с клубом, с одним из ассистентов. Меня спрашивали, почему не получается забивать голы в начале сезона, разбирали игру. Может, поэтому стало получаться, потому что я прислушался к советам.

— Какие были рекомендации?

— Мне написал, скинул статистику с прошлого сезона. Сказал, что много времени на пятаке проводил, много голов оттуда забил. Мне дали рекомендацию больше обострять игру с пятака, с центра. А я много бросал с углов, из‑за этого не получалось. Начал искать пространство в центре и стал чаще забивать, — сказал Грицюк.