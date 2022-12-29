Епанчинцев о поражении от «Адмирала»: «Большие претензии к нападающим «Амура» – один гол за два матча. Не имеем права так играть»

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Адмирал Хоккей

Вадим Епанчинцев дал комментарий после поражения от «Адмирала» со счетом 0:2.

– Хороший матч. Зрителям, думаю, понравился, даже при меньшем количестве голов, которые были забиты.

Один гол и один гол в пустые ворота, тем не менее, был накал, были удаления. Такая игра плей-офф, когда все от ножа и цена ошибки велика. Эту ошибку мы совершили.

Большие претензии к игрокам линии нападения. За две игры забивать один гол и хотеть выиграть у соперника с хорошей обороной, с хорошим вратарем. Не имеем права так играть.

Завтра еще день есть, разберем ошибки и готовимся к завтрашней игре.

– Наверно нужно придумать что-то эдакое, чтобы пройти оборону и переиграть Серебрякова. Нужен проще играть или креатив нужен?

– Простота нужна. Креатива много, слишком. Нужно забить простой гол. Это самое главное, – сказал главный тренер «Амура».

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2 комментария

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Cергей Сухарев
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Ответ Ульян Реактивный
За две игры ни одной реализации большинства… Пора уже самому себе задать вопросы
19 место по реализации лишнего.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ульян Реактивный
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За две игры ни одной реализации большинства…
Пора уже самому себе задать вопросы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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