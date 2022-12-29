Епанчинцев о поражении от «Адмирала»: «Большие претензии к нападающим «Амура» – один гол за два матча. Не имеем права так играть»
Вадим Епанчинцев дал комментарий после поражения от «Адмирала» со счетом 0:2.
– Хороший матч. Зрителям, думаю, понравился, даже при меньшем количестве голов, которые были забиты.
Один гол и один гол в пустые ворота, тем не менее, был накал, были удаления. Такая игра плей-офф, когда все от ножа и цена ошибки велика. Эту ошибку мы совершили.
Большие претензии к игрокам линии нападения. За две игры забивать один гол и хотеть выиграть у соперника с хорошей обороной, с хорошим вратарем. Не имеем права так играть.
Завтра еще день есть, разберем ошибки и готовимся к завтрашней игре.
– Наверно нужно придумать что-то эдакое, чтобы пройти оборону и переиграть Серебрякова. Нужен проще играть или креатив нужен?
– Простота нужна. Креатива много, слишком. Нужно забить простой гол. Это самое главное, – сказал главный тренер «Амура».
Пора уже самому себе задать вопросы