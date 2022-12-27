Епанчинцев об 1:3 от «Адмирала»: «Где-то не хватило простого рабочего голика. Слишком много лишних передач в зоне атаки»

высказался после матча против « » (1:3).

«Если брать игру в целом, это матч нереализованных моментов и ошибок, которых мы, к сожалению, допустили больше, чем соперник. Пропустили со своей же атаки с ходу, получили один в ноль.

Хорошая игра с нашей стороны, были моменты, у соперника вратарь здорово отыграл в этих моментах. Где-то не хватило простого рабочего голика, к сожалению, слишком много хотим делать лишних передач в зоне атаки, не хватает агрессии. Тем не менее мальчишки молодцы, старались, и при счете 1:2 были моменты вытащить игру.

У нас еще две игры на выезде, будем делать все, чтобы закончить год на позитивной ноте», – сказал главный тренер « ».

«Амур» проиграл 4 из 5 последних матчей