Епанчинцев об 1:3 от «Адмирала»: «Где-то не хватило простого рабочего голика. Слишком много лишних передач в зоне атаки»
Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Адмирала» (1:3).
«Если брать игру в целом, это матч нереализованных моментов и ошибок, которых мы, к сожалению, допустили больше, чем соперник. Пропустили со своей же атаки с ходу, получили один в ноль.
Хорошая игра с нашей стороны, были моменты, у соперника вратарь здорово отыграл в этих моментах. Где-то не хватило простого рабочего голика, к сожалению, слишком много хотим делать лишних передач в зоне атаки, не хватает агрессии. Тем не менее мальчишки молодцы, старались, и при счете 1:2 были моменты вытащить игру.
У нас еще две игры на выезде, будем делать все, чтобы закончить год на позитивной ноте», – сказал главный тренер «Амура».
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