В Беларуси таможенники пресекли попытку незаконного ввоза хоккейного инвентаря стоимостью более 4,7 млн рублей

Теги происшествия игровая форма стиль деньги Хоккей

В Беларуси таможенники пресекли попытку незаконного ввоза хоккейного инвентаря.

Сообщается, что польский перевозчик намеревался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС принадлежности для игры в хоккей стоимостью более 4,7 млн рублей.

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения инвентаря через границу.

«Грузовой автомобиль VOLVO под управлением польского перевозчика следовал из Болгарии через пункт пропуска «Козловичи». 

По документам, представленным к оформлению, общая стоимость перчаток, рюкзаков, клюшек и защиты составляла порядка 56 тысяч рублей (1,4 млн российских рублей – прим. Sports.ru).

При проведении таможенного досмотра сотрудниками таможни установлено, что сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными. Фактическая стоимость оказалась в три раза выше заявленной и составила более 180 тысяч рублей (4,7 млн российских рублей).

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения», – говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Беларуси.

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5 комментариев

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Кеша
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Люди как и пропускной пункт, Козловичи
Сразу видно селянин . Люди то в Белоруссии прекрасные. Был очень много раз . Хочется каждого обнять ! Воспитанные , не чета тебе.
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цэсемьэр
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лимит на экипировку для легионеров
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Pitts
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Конфисковать и раздать бесплатно для поддержания хоккея в стране. Все по схеме.
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Barsa! bolshe chem klub
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Батька видать вёз...

Попался
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Люди как и пропускной пункт, Козловичи
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