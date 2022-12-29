В Беларуси таможенники пресекли попытку незаконного ввоза хоккейного инвентаря стоимостью более 4,7 млн рублей

В Беларуси таможенники пресекли попытку незаконного ввоза хоккейного инвентаря.

Сообщается, что польский перевозчик намеревался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС принадлежности для игры в хоккей стоимостью более 4,7 млн рублей.

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения инвентаря через границу.

«Грузовой автомобиль VOLVO под управлением польского перевозчика следовал из Болгарии через пункт пропуска «Козловичи».

По документам, представленным к оформлению, общая стоимость перчаток, рюкзаков, клюшек и защиты составляла порядка 56 тысяч рублей (1,4 млн российских рублей – прим. Sports.ru).

При проведении таможенного досмотра сотрудниками таможни установлено, что сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными. Фактическая стоимость оказалась в три раза выше заявленной и составила более 180 тысяч рублей (4,7 млн российских рублей).

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения», – говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Беларуси.