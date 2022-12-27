«Салават» показал новогоднюю форму. Она сделана по мотивам рисунка 14-летней Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови

«Салават» показал новогоднюю форму, сделанную по мотивам рисунка 14-летней Гульназ Алтынбаевой.

26 декабря в рамках благотворительной акции «Мишкопад» клуб вышел на раскатку перед матчем с «Автомобилистом» в новых джерси.

На тренерский мостик перед игрой поднялись дети-участники «Мишкопада» прошлых лет.

«Форма из детского рисунка.

Показываем вам нашу новогоднюю форму, сделанную по мотивам рисунка Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови.

Детали и элементы рисунка попали на наши джерси», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»