«Салават» показал новогоднюю форму. Она сделана по мотивам рисунка 14-летней Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови
«Салават» показал новогоднюю форму, сделанную по мотивам рисунка 14-летней Гульназ Алтынбаевой.
26 декабря в рамках благотворительной акции «Мишкопад» клуб вышел на раскатку перед матчем с «Автомобилистом» в новых джерси.
На тренерский мостик перед игрой поднялись дети-участники «Мишкопада» прошлых лет.
«Форма из детского рисунка.
Показываем вам нашу новогоднюю форму, сделанную по мотивам рисунка Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови.
Детали и элементы рисунка попали на наши джерси», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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