«Салават» показал новогоднюю форму. Она сделана по мотивам рисунка 14-летней Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови

Теги Салават Юлаев фото КХЛ игровая форма стиль Здоровье Хоккей

«Салават» показал новогоднюю форму, сделанную по мотивам рисунка 14-летней Гульназ Алтынбаевой.

26 декабря в рамках благотворительной акции «Мишкопад» клуб вышел на раскатку перед матчем с «Автомобилистом» в новых джерси.

На тренерский мостик перед игрой поднялись дети-участники «Мишкопада» прошлых лет.

«Форма из детского рисунка.

Показываем вам нашу новогоднюю форму, сделанную по мотивам рисунка Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови.

Детали и элементы рисунка попали на наши джерси», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»

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7 комментариев

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dzenga 1
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Хорошее доброе дело! И креативно! Всем командам взять пример!
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Сергей Кузнецов
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Молодцы ребята...молодцы
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zidane100975
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Большие молодцы! Побольше таких акций!
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Сульшер жги!
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Ответ Ебздрогыч
Новый год - время добрых дел! Молодцы!
конечно молодцы, если есть Фонбет
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Ебздрогыч
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Новый год - время добрых дел! Молодцы!
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Panther Black
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Respect
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lgbtbelarus
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Красавцы!!!
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