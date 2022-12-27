ЦСКА сыграл в ретроформе по мотивам сезона-1955/56, когда армейцы выиграли все 28 матчей чемпионата СССР

провел матч Фонбет Чемпионата КХЛ против московского « » (1:2) в ретроформе.

Эта игра стала для армейцев 1000-й в лиге. Эту отметку преодолели лишь четыре клуба в истории.

«Юбилейному матчу — юбилейная форма!

Вдохновлена образцами формы сезона-1955/56. В том сезоне армейцы не знали себе равных, установив рекорд СССР – 28 побед в 28 матчах чемпионата!

29.12.1946 – дата дебюта Всеволода Боброва», – говорится в заявлении клуба.