ЦСКА сыграл в ретроформе по мотивам сезона-1955/56, когда армейцы выиграли все 28 матчей чемпионата СССР
ЦСКА провел матч Фонбет Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2) в ретроформе.
Эта игра стала для армейцев 1000-й в лиге. Эту отметку преодолели лишь четыре клуба в истории.
«Юбилейному матчу — юбилейная форма!
Вдохновлена образцами формы сезона-1955/56. В том сезоне армейцы не знали себе равных, установив рекорд СССР – 28 побед в 28 матчах чемпионата!
29.12.1946 – дата дебюта Всеволода Боброва», – говорится в заявлении клуба.
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