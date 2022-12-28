Мозякин о мечте: «Хотелось бы быть с «Металлургом», когда он выиграет третий Кубок Гагарина. Все впереди»

рассказал, о чем он мечтает.

– Сергей Валерьевич, вы олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею, у вас два Кубка Гагарина. О чем мечтаете сейчас?

– Мечты всегда есть, без них никуда. То, что мне удалось выиграть за свою карьеру, мои достижения.

Но жизнь идет вперед, сейчас у меня другая работа, я ставлю себе цели. Конечно, хотелось бы присутствовать с моей командой, когда « » выиграет третий . Все впереди. Будем стараться, – сказал бывший нападающий «Металлурга», а ныне директор по развитию молодежи клуба.