Мозякин о мечте: «Хотелось бы быть с «Металлургом», когда он выиграет третий Кубок Гагарина. Все впереди»

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Мозякин рассказал, о чем он мечтает. 

– Сергей Валерьевич, вы олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею, у вас два Кубка Гагарина. О чем мечтаете сейчас?

– Мечты всегда есть, без них никуда. То, что мне удалось выиграть за свою карьеру, мои достижения.

Но жизнь идет вперед, сейчас у меня другая работа, я ставлю себе цели. Конечно, хотелось бы присутствовать с моей командой, когда «Металлург» выиграет третий Кубок Гагарина. Все впереди. Будем стараться, – сказал бывший нападающий «Металлурга», а ныне директор по развитию молодежи клуба.

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