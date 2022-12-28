Мозякин о том, с кем хотел бы сидеть рядом в раздевалке: «Слева мой сын Андрей, справа – Данис Зарипов. Хотел бы год поиграть с сыном в одной команде»

рассказал, с какими игроками хотел бы сидеть рядом в раздевалке.

– Вопрос от Уэйна Гретцки: с кем из игроков вы бы хотели сидеть в одной раздевалке (один слева и один справа).

– Я бы хотел один год поиграть со своим сыном в одной команде. А если отвечать на ваш вопрос, то слева мой сын Андрей, а справа .

А вообще много спортсменов хотел бы видеть в раздевалке. И наши чемпионские сезоны, и в ЦСКА я играл с Аликом Лещевым, Колей Прониным. Много бы хотелось увидеть в одной раздевалке.

У меня запланирован матч завершения карьеры, я надеюсь, что ребята смогут присоединиться к моей команде и выйти вместе со мной на лед, – сказал бывший нападающий « », а ныне директор по развитию молодежи клуба.