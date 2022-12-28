Мозякин о том, с кем хотел бы сидеть рядом в раздевалке: «Слева мой сын Андрей, справа – Данис Зарипов. Хотел бы год поиграть с сыном в одной команде»

Теги Металлург Мг Данис Зарипов Альберт Лещев Сергей Мозякин Николай Пронин КХЛ Андрей Мозякин Хоккей

Сергей Мозякин рассказал, с какими игроками хотел бы сидеть рядом в раздевалке. 

– Вопрос от Уэйна Гретцки: с кем из игроков вы бы хотели сидеть в одной раздевалке (один слева и один справа).

– Я бы хотел один год поиграть со своим сыном в одной команде. А если отвечать на ваш вопрос, то слева мой сын Андрей, а справа Данис Зарипов.

А вообще много спортсменов хотел бы видеть в раздевалке. И наши чемпионские сезоны, и в ЦСКА я играл с Аликом Лещевым, Колей Прониным. Много бы хотелось увидеть в одной раздевалке.

У меня запланирован матч завершения карьеры, я надеюсь, что ребята смогут присоединиться к моей команде и выйти вместе со мной на лед, – сказал бывший нападающий «Металлурга», а ныне директор по развитию молодежи клуба.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жерар Пике
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это с тем сыном , который чуть ли не раньше отца карьеру закончил ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Легенда,и очень простой человек в обычной жизни! )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
цэсемьэр
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
прямо-таки Гретцки попросил узнать?🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий