НХЛ оштрафовала «Торонто» на 100 тысяч долларов за поездку в Сент-Луис в праздничный день

Теги Торонто НХЛ Ассоциация игроков НХЛ деньги Хоккей

НХЛ оштрафовала «Торонто» на 100 тысяч долларов.

Причиной стала поездка команды в Сент-Луис на матч против «Блюз» 26 декабря.

«Торонто» нарушил коллективное соглашение между лигой и профсоюзом игроков.

24-26 декабря в НХЛ являются выходными. Командам запрещено путешествовать, а также проводить тренировки или другие мероприятия во время праздничного перерыва.

Деньги будут направлены в фонд НХЛ.

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3 комментария

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Cube Litening C:68X
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Ответ Иван Павлов
Киф там так поливал судей по ходу матча, я таким злым его никогда не видел, наверное. В принципе по делу: например, в концовке основного времени при 4:4 стопроцентный хайстик пропустили у Сент-Луиса. Ну и вообще этот Уэс Макколи уже больше шоумен, чем судья. Профессионально он всё хуже и хуже становится.
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Иван Павлов
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Ответ Garikus89
Еще Кифу 25к выписали за критику судей в матче с СЛ. Зато Саттер заранее знает, чего ожидать от матрасов в играх с Торонто. Жаль, что тренеры Торонто не в курсе)
Киф там так поливал судей по ходу матча, я таким злым его никогда не видел, наверное. В принципе по делу: например, в концовке основного времени при 4:4 стопроцентный хайстик пропустили у Сент-Луиса.

Ну и вообще этот Уэс Макколи уже больше шоумен, чем судья. Профессионально он всё хуже и хуже становится.
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Garikus89
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Еще Кифу 25к выписали за критику судей в матче с СЛ. Зато Саттер заранее знает, чего ожидать от матрасов в играх с Торонто. Жаль, что тренеры Торонто не в курсе)
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