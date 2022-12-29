НХЛ оштрафовала «Торонто» на 100 тысяч долларов за поездку в Сент-Луис в праздничный день

оштрафовала « » на 100 тысяч долларов.

Причиной стала поездка команды в Сент-Луис на матч против «Блюз» 26 декабря.

«Торонто» нарушил коллективное соглашение между лигой и профсоюзом игроков.

24-26 декабря в НХЛ являются выходными. Командам запрещено путешествовать, а также проводить тренировки или другие мероприятия во время праздничного перерыва.

Деньги будут направлены в фонд НХЛ.