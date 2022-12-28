Бучневич провел 400-й матч в НХЛ. У него 298 очков
Павел Бучневич провел 400-й матч в НХЛ, у него 298 очков.
Форвард «Сент-Луиса» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:5 ОТ).
Он отметился результативной передачей. На его счету стало 298 (121+177) очков в 400 играх за карьеру. Павел выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее играл за «Рейнджерс».
В текущем сезоне у него стало 27 (12+15) баллов в 26 матчах.
Сегодня Бучневич (20:03, 3:41 – в большинстве, 1:24 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 1 бросок и применил 3 силовых приема.
боюсь 200 очков за 100 игр может набрать только парень из Эдмонтона