Бучневич провел 400-й матч в НХЛ. У него 298 очков

Теги Рейнджерс Торонто Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич провел 400-й матч в НХЛ, у него 298 очков.

Форвард «Сент-Луиса» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:5 ОТ). 

Он отметился результативной передачей. На его счету стало 298 (121+177) очков в 400 играх за карьеру. Павел выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее играл за «Рейнджерс».

В текущем сезоне у него стало 27 (12+15) баллов в 26 матчах.

Сегодня Бучневич (20:03, 3:41 – в большинстве, 1:24 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 1 бросок и применил 3 силовых приема. 

4 комментария

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genowayy
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Ответ kolmyk95
у Вас очень говорящая фамилия, Владимир! боюсь 200 очков за 100 игр может набрать только парень из Эдмонтона
Тяжело вам без чувства юмора
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jb2p46f4xm
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Ответ владимир бредихин
Добавить надо в результативности что бы к 500 игре было 500 очков
Это ему по 2 очка за матч надо набирать, на уровне Макдэвида
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kolmyk95
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Ответ владимир бредихин
Добавить надо в результативности что бы к 500 игре было 500 очков
у Вас очень говорящая фамилия, Владимир!
боюсь 200 очков за 100 игр может набрать только парень из Эдмонтона
+1
-3
-2
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владимир бредихин
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Добавить надо в результативности что бы к 500 игре было 500 очков
+2
-1
+1
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