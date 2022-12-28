Тарасенко против «Торонто»: худшие в команде «минус 3», передача, 5 бросков и 2 хита
Владимир Тарасенко завершил матч против «Торонто» с полезностью «минус 3».
«Сент-Луис» уступил «Лифс» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский нападающий ассистировал при шайбе Джастина Фолка в большинстве. У него стало 29 (10+19) очков в 33 матчах при общей полезности «минус 14».
Сегодня Владимир (21:37, 6:04 – в большинстве, полезность «минус 3» – худшая в команде) нанес 5 бросков в створ и применил 2 силовых приема.
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