Тарасенко против «Торонто»: худшие в команде «минус 3», передача, 5 бросков и 2 хита

Теги Торонто Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко завершил матч против «Торонто» с полезностью «минус 3».

«Сент-Луис» уступил «Лифс» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий ассистировал при шайбе Джастина Фолка в большинстве. У него стало 29 (10+19) очков в 33 матчах при общей полезности «минус 14». 

Сегодня Владимир (21:37, 6:04 – в большинстве, полезность «минус 3» – худшая в команде) нанес 5 бросков в створ и применил 2 силовых приема. 

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