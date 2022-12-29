Устименко о своей цели: «Стать основным вратарем «Трактора». В КХЛ большие скорости, нужно набраться опыта»

оценил свою игру в первых матчах за «Трактор».

23-летний голкипер принял участие в играх против «Металлурга» (5:4 Б) и «Салавата Юлаева» (4:2).

– Первый матч был тяжелее, переживал чуть-чуть, лишние движения делал. «Магнитка» – такой соперник, что может, скажем так, нашнуровать. Вторая игра, против «Салавата», намного легче – и физически, и морально. Я старался больше клюшкой играть, помогать защитникам. Но тоже из-за ворот меня тискали постоянно.

В большие скорости, и мне нужно немножко набраться опыта.

– До КХЛ вы провели несколько матчей за «Челмет». Практика в помогла?

– Коллектив в « » в порядке, я спокойно влился. Парни мне сразу же начали помогать, обсудили разные игровые моменты. Спасибо им. Там все классно было.

– Вы долго не играли из-за восстановления после операции. Как чувствовали себя физически?

– Прекрасно себя чувствую. В системе «Трактора» отличные реабилитологи, врачи и массажисты.

– Вы перешли в «Трактор» еще в межсезонье. Почему решили принять предложение клуба?

– Я хотел перейти именно в «Трактор». Еще в середине прошлого сезона думал уезжать из Северной Америки. Когда сделал операцию, то начали разговаривать насчет клуба в России. Принял предложение, потому что мне нравится «Трактор» как клуб и Челябинск как город, слышал, что тут очень хорошие коллектив и главный тренер. Поэтому я очень счастлив, что играю здесь.

– Какие цели ставите перед собой лично?

– Стать основным вратарем «Трактора».

– Между голкиперами команды есть конкуренция за место в воротах?

– В « » хорошие вратари и серьезная конкуренция между ними. В раздевалке у нас прекрасные отношения, мы хорошо общаемся. А вот на льду должна быть конкуренция, чтобы вратари росли.

Илюха Проскуряков – на опыте и знает, что хочет. Постоянно держит себя в форме, у него самый жесткий быт в команде, то есть он следит за собой. Все по расписанию, все дорабатывает. Понимает, что это надо делать, – сказал вратарь «Трактора».